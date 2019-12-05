البيشمركة تصدر توضيحاً بشأن تعرض داعش في محور كرميان

اصدرت وزارة البيشمركة، الاربعاء، توضيحاً بشأن تعرض داعش في محور كرميان.

وقالت الوزارة في بيان “ببالغ الأسف، أقدم ارهابيو داعش على شن هجوم مسلح على إحدى الأفواج التابعة للواء الثالث مشاة التابعة لقوات بيشمركة كوردستان ضمن حدود منطقة كولجو (محور كرميان)، وتم التصدي بشكل قوي للهجوم بشكل مبكر من قبل قوات البيشمركة وأحبطت محاولاتهم ومهاجمتهم”.

واضاف البيان “نطمئن الشعب الكوردستاني بأن قوات البيشمركة في أعلى مستويات الجهوزية وأهبة الإستعدادات من أجل حماية شعب كردستان والوطن والقضاء على الإرهاب والإرهابيين”.

وتابع “في الأيام السابقة، حذرنا مراراً حول تبعات التحركات المشبوهة وقيام داعش في عدة مناطق متفرقة، وهذه الأحداث تؤكد صدق تحذيرنا الذي أعلنا عنه للرأي العام وقوات التحالف الدولي، من هنا، نطالب قوات التحالف الدولي، بزيادة دعمهم ومسانداتهم والتنسيق الأكثر مع وزارة وقوات البيشمركة، من أجل الحد من المحاولات والهجمات التي تقوم بها المنظمة الإرهابية والإرهابيين”.

يشار الى ان تنظيم داعش شن هجوماً اليوم الاربعاء على إحدى الأفواج التابعة لقوات البيشمركة ضمن حدود منطقة كولجو، أسفر عن اصابة ثلاثة عناصر من البيشمركة.