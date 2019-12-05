البيشمركة تصد هجوماً لداعش على كولجو في كرميان

أعلنت وزارة البيشمركة، مساء اليوم الأربعاء، أن إرهابيي داعش شنوا هجوماً على أحد أفواج اللواء الثالث مشاة من قوات البيشمركة في ناحية كولجو بمحور كرميان، وأن قوات البيشمركة ردت على الإرهابيين وتمكنت من صد الهجوم بوقت سريع.

وطمأنت وزارة البيشمركة في بيان، مواطني كوردستان بأن قوات البيشمركة بكامل الجهوزية للدفاع عن شعب وأرض كوردستان والتصدي للإرهاب والإرهابيين.

وأشار البيان إلى أن الوزارة حذرت مراراً من تصاعد تحركات وتواجد داعش في العديد من المناطق، وأن الهجمات الأخيرة من قبل التنظيم تؤكد صحة هذه التحذيرات التي تم إيصالها للتحالف والرأي العام.

وفي ختام البيان، دعت وزارة البيشمركة التحالف الدولي إلى زيادة دعمها وتنسيقها مع قوات البيشمركة، من أجل قطع الطريق أمام صعود الإرهاب مجدداً.