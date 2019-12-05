التعليم العراقية تزيد الطاقة الاستيعابية للجامعات والكليات الاهلية بنسبة ١٠٠%

قررت وزارة التعليم العالي زيادة الطاقة الاستبعابية للجامعات والكليات الاهلية كافة وبنسبة ١٠٠% .

جاء ذلك خلال ترأس وزير التعليم العالي قصي السهيل اجتماعا لمجلس التعليم الاهلي.

وتضمن الاجتماع زيادة الطاقة الاستبعابية للجامعات والكليات الاهلية وبنسبة ١٠٠% وفق المعادلات الأصولية المعتمدة لاستيعاب اعداد الطلبة المتقدمين، ومضاعفة اعداد الطلبة المقبولين ضمن قناة المنحة المجانية لاستيعاب عدد اضافي من الطلبة المتقدمين المشمولين بقنوات ذوي الشهداء، والايتام والدخل المحدود، ومنتسبي الحشد الشعبي على ان يتم استثناء الطلبة المقبولين ضمن قنوات القبول المركزي والموازي والاهلي، فضلا عن مراعاة الطلبة بموضوع تخفيض اجور الدراسة وفق اقساط تناسب حالات الطلبة.