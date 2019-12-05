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الرئيس بارزاني: الأحداث الأخيرة تؤكد أن الإرهابيين أعادوا تنظيم أنفسهم ويهددون استقرار المنطقة

الرئيس بارزاني: الأحداث الأخيرة تؤكد أن الإرهابيين أعادوا تنظيم أنفسهم ويهددون استقرار المنطقة

نعى الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الخميس، شهداء البيشمركة الذين قضوا ليلة أمس في هجوم شنه إرهابيو داعش بقضاء خانقين (من المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان وتتبع إدارياً لمحافظة ديالى)، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى.

وقال الرئيس بارزاني في بيان: «مع الأسف استشهد 3 من البيشمركة ليلة أمس في هجوم شنه إرهابيو داعش في خانقين. أتوجه بتعازي القلبية لذوي الشهداء، وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى».

وتابع الزعيم الكوردي «الأحداث الأخيرة تؤكد أن الإرهابيين أعادوا تنظيم أنفسهم وباتوا يشكلون تهديداً جدياً على استقرار المنطقة بأكملها».

وكان إرهابيو داعش شنوا هجوماً على قوات البيشمركة ضمن حدود قضاء خانقين، ليلة أمس، أدى إلى استشهاد ثلاثة من مقاتلي البيشمركة وجرح إثنين آخرين. ووقع الهجوم قرب بلدة كولجو وهو ثاني تحرك دموي للتنظيم بعد آخر مماثل نفذه قبل أقل من أسبوع .

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