السعودية البقرة الحلوب وليس العراق، نصرالله وتصدير البطاطا،

نعيم الهاشمي الخفاجي

طالعنا احد المستكتبين الذين يمتازون عبر عقود من الزمان في الكذب والافتراء والتدليس بالقول ان مشروع نصرالله فشل بالعراق بعدم تصدير البطاطا للعراق وهذا الغبي لايعلم ان العراق يمتلك اراضي ونهرين ومياه جوفية تمنحه فرصة ان يكون دولة مصدرة لكل المنتجات الزراعية، الانبار تمتاز بزراعة البطاطا بالدرجة الاولى، مساحة لبنان لاتعادل سوى مساحة قضاء تابع لمحافظة من محافظات غرب وجنوب العراق، لو لبنان يصدرون لنا الزعتر لقلنا نعم الزعتر لبناني لكن يصدرون لنا البطاطا وتصبح لبنان الصغيرة تصدر للعراق مليارات من اطنان البطاطا فهذا يثير السخرية والاشمئزار، نصرالله عنده مشاكل مع نتياهو، ايران مشكلتها مع امريكا والصهاينة، لذلك لو تصل ايران لتفاهمات مع امريكا تنهي كل هذا الاسلوب التحريضي وتنتهي معها قصص تصدير البطاطا للعراق هههههههههه شر البلية مايضحك، ترمب حلبكم حلب مبرح والاخ يريد ان يبعد قضية العار الذي الحقه بهم الحلاب ترمب على العراقيين بحجة نصرالله يحلب العراق ههههههه

نصر الله ومشروع العراق الحلوب

الثلاثاء – 6 شهر ربيع الثاني 1441 هـ – 03 ديسمبر 2019 مـ رقم العدد [14980]

عبد ……….شد

عبد الرحمن الراشد

اعلاميّ ومثقّف سعوديّ، رئيس التحرير السابق لصحيفة “الشّرق …..” والمدير العام السابق لقناة “العر….”

ههههه الاخ معطي لنفسه مثقف، شلون ثقافة ولايستطيع ان يكتب كلمة واحدة ليغضب ولي العهد، رحم الله الفيلسوف الفرنسي لا بويسي فقد تطرق لهذا الصنف من البشر الذين ينشئون تحت ظل انظمة قمعية ظالمة ولعقود طويلة من الزمن حيث يرثون العبودية ووصف حالة هؤلاء الصنف البشري في المواطن المستقر، الذي يهمه سوى العيش والحصول على المال الذي يتبرع به السلطان ويشغل نفسه امور ثانوية مثل اشغال نفسه في طرح مواضيع تخدم السلطان، بل لابويسي قال كل الاشرار تلتف حول الحاكم الظالم ليكونوا بطانته،

يقول هذا المفكر العضنطري الهمام

الاحتجاجات في البصرة وبيروت وغيرهما تفشل أهم مشروع سياسي لإيران، اقول لهذا

البيئة في لبنان والعراق حية تسمح للشعب بالتظاهر والمطالبة بالحقوق على عكس بيئتكم فهي راكدة والمياه الراكدة لايمكن ان تكون بها كائنات حية، انتم بيئة راكدة لذلك تعتبر كل تظاهرة امر خطير وغير مألوف وهذا دليل انك عبد وساذج لاتملك شجاعة في نقد نظام حكمكم،

يقول هذا الساذج

قبل نحو شهر، ألقى أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، كلمة فضحت خطته لاستغلال العراق من خلال ربطه بسوريا ولبنان، بما يسمى الممر البري الإيراني.

في كلمته على التلفزيون يقول نصر الله: «ما هي الفرصة؟ هي العراق. العراق بلد كبير وبلد غني، عندنا مشكلة واحدة، كيف يصل الإنتاج الزراعي اللبناني إلى العراق؟

اقول لهذا الساذج ايضا العراق بلد اكبر من لبنان اكثر من خمسين مرة ويملك المال والموارد البشرية للصناعة والزراعة، والاحداث الاخيرة ولدة ضغط على الحكومة الحالية والقادمة في دعم المنتجات الصناعية والزراعية العراقية، واضاف كلام لنصر الله بالقول

لا يمكننا أن نصدّر بالبواخر، ولا نصدر بطاطا إلى العراق بالطائرات، يجب أن تصدر عبر البر،

ههههههه المنتجات الزراعية تصل للدنمارك من الاردن وبيروت عبر الطائرات، وايضا عبر البواخر، لايوجد حصار على المنتجات الزراعية اللبنانية اذا تم تصديرها للعراق عبر البواخر بل البواخر تحمل حمولة اكثر وتكاليف النقل ارخص من النقل البري والضرائب، السعودية تعتمد في استيراد كل شيء حتى الحيوانات عبر البواخر، وكذلك الكويت،

للاسف العقلية العربية الخليجية يغلب عليها البداوة والجهل، امريكا والغرب الرأسمالي من مصلحتهم عدم استقرار الخليج والعراق وايران وتركيا والشام وروسيا والصين لكي يستمر الحلب المبرح وبيع الاسلحة والهيمنة على الثروات، نحن موجودون وتثبت السنوات القادمة ان ترمب جاء للخليج وسوريا ليحلب لا لكي يحارب، تباع وتعسا للوجوه الحقيرة الصفراء المصابة بهوس الحقد المذهبي والديني، يفترض بالعقلاء انهاء الصراعات والنزاعات وتوظيب اموال البترول والغاز لخدمة شعوب المنطقة بدل انفاق الاموال لشراء السلاح والات القتل والخراب والدمار، صدام الجرذ انفق ترليون مليار للسلاح النتيجة انهار وسقط وذهب لمزبلة التاريخ.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.