العراق يمنع استيراد البطاطا ليرتفع عديد الوفرة المحلية لـ23 محصولا ومنتجا

اعلنت وزارة الزراعة العراقية، منع استيراد محصول البطاطا ومن جمبع المنافذ الحدودية واعتبارا من اليوم الاربعاء.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف، إن عملية المنع جاءت نتيجة وفرة محصول البطاطا محلياً، موضحا أن القرار منح عشرة ايام للمستوردين الحاصلين على موافقة مسبقة والذين قاموا بأدخال جزء من الارساليات المستوردة وذلك لمنحهم الوقت الكافي لاستكمال ما تبقى منها.

واضاف أن عدد المحاصيل الموفرة محليا والممنوعة من الاستيراد وصل الى عشرين محصولاً نباتيا،ً وهي (الطماطة والخيار والباذنجان واللهانة والقرنابيط والجزر والنبق والخس والذرة الصفراء والتمر والرقي والبطيخ والثوم والبصل الاخضر والشجر والرمان والشونذر والشلغم والعسل والبطاطا)، وثلاثة منتجات حيوانية هي بيض المائدة والدجاج الحي والدجاج الكامل)”.

وبين أن سياسة الوزارة هي حماية المنتج المحلي من جانب وحماية المستهلك من جانب اخر ومن خلال تطبيق الروزنامة الزراعية، فضلا عن البيانات الواردة من مديريات الزراعة والتي تبين مدى وفرة او شح المنتج الزراعي المحلي”.