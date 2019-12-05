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القمع سلطان!!

الواقع السياسي العراقي يتصف بالقمعية , فالقمع هو السلوك الأول والأخير , ولا خيار غير القمع في أجندات الحكومات العراقية منذ سقوط الملكية وحتى اليوم.

قد يقول قائل ما يقول ويعترض , لكنه لن يتمكن من الإتيان ببرهان أو دليل على أن حكومة ما بريئة من القمع , ربما سيقول البعض أن فترة حكم عبد الرحمن عارف كانت بلا قمع , ولا أدري مدى صحة ذلك , لكن الواضح والمبين أن جميع أنظمة الحكم ما بعد الملكية عبارة عن أدوات قمعية ترهيبية , صادرت حقوق الإنسان , وإمتهنت الوطن والمواطنين , وحرمتهم من أبسط مستحقاتهم الإنسانية.

فمنذ اليوم الأول للعهد الجمهوري وسفك الدماء متواصل وبلا هوادة , وبناء المعتقلات والسجون , وأقبية التعذيب وسوح الإعدامات في تزايد وتوحش وشراسة غير معهودة عند باقي المجتمعات.

وقد بلغت آليات القمع ذروتها وتجاوزت أوجها بعد ألفين وثلاثة , حيث إستشرى الفتك بالمواطنين , والتنكيل بهم , وتحقق القتل والإعدامات والخطف والتهديد والإجرام المروع بالناس , حتى غادر البلاد بضعة ملايين , وتشرد الآخرون في وطنهم وأصابهم القهر والحرمان.

وما يجري اليوم من هبة جماهيرية مطالبة بحقوق أساسية وتطلعات حضارية معاصرة تليق بالبلاد والعباد , يتحقق مواجهتها بالقمع الشديد , فلا قدرة على التفاعل الوطني المسؤول , وإنما مواجهات وخطف وقتل وتعذيب وترويع للناس , وفقا لتبريرات وتسويغات وفتاوى وتصورات , لا تختلف في جوهرها عما قامت به جميع الحكومات السابقة التي أزهقت روح الوطن.

فما الفرق بين ما يجري اليوم , وما جرى في العهود السابقة؟

سنقول إنها الديمقراطية!!

ولكن أية ديمقراطية؟

إنها ديمقراطية الفساد والمذهبيات والفئويات والطائفيات والتبعيات والنهب المقدس للثروات , وإفقار الناس وقمعهم بالحرمان من الكهرباء والتعليم والحاجات الأساسية التي ينالها بشر الأرض في معظم بقاعها.

والعجيب في أمر الحكومات أن لاحقها يقارن سلوكه بسابقها , ويحسب أن ما قام به السابق قدوة له ودليل عمل.

فلو سألتهم ما هذا القمع؟

سيجيبونك لو أن الذي حصل في النظام السابق لكان كذا وكذا وكذا , فلماذا تلموننا عما يحصل!!

وهذه نمطية سلوكية مدمرة للذات والموضوع ومساهمة في تنمية الويلات والتداعيات , وإطلاق المشاعر السلبية والعواطف السيئة الكفيلة بحرق الأخضر واليابس.

وأتمنى أن تفند سلوكيات الحكومة الحالية ما تقدم , وتأتينا بما ينفع الناس ويجبر الخواطر , ويطلق الطاقات الشبابية ويستثمرها لما فيه خير البلاد والعباد.

فهل عندنا حكومة بالمعنى الوطني للحكومة؟!!

د-صادق السامرائي

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