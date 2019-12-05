اللجنة الدولية الحقوقية تُحذّر من عودة تنظيم “داعش في الأنبار العراقية…

حذّر مفوض الشرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الإنسان ومستشارها لشؤون الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور هيثم ابو سعيد من عودة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” إلى منطقة الأنبار العراقية والتي بحسب الأخبار الواردة من مكتب اللجنة للعراق أنه شوهد العديد من عنصار تلك المجموعة التخريبية وتتنقّل بشكل عادي وسهل.

وأشارت المعلومات أن التنظيم يعمل تحت قيادة موحّدة وما زالت أركانه الأساسية في التخطيط والعمل التخريبي موجدة وتعمل ولها تمويل معروف المصدر والهدف أيضا بات واضحاً لجهة خلق آلية ضغط على إيران وعلى حدودها مع العراق خصوصاُ في منطقة “ديالي” الحدودية.

وطلب السفير أبو سعيد من دول الأربعة التي ما زالت متمسكّة بالإتفاق النووي العمل بجدية في هذا الشأن حيث قد يكون الإتفاق عرضة للتذويب خصوصاً وأن الولايات المتحدة الأميركية تعمل بكل ما لها من قوة للإلتفاف على حلفاء الإتفاق. كما طالب السفير ابو سعيد تدخل المرجعية الدينية لوقف المؤامرة التي يتعرض لها العراق لما لهذا الأمر من خطورة كبيرة على الأمن المجتمعي والحياتي في منطقة الشرق الأوسط.

علاء حامد