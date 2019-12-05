الهوس الديني في العراق والفاشية الدينية والفاشية العسكرية

محسن السراج

1_

بما رحمة من الله لنت لهم , كيف هذا النص يتوافق مع الانسان الحر والمجتمع الحر؟ الحاكم أو الرسول يتناوب بين اللين والشدة وكأننا نعيش في القرون الوسطى والفترة المظلمة ثم مادخل رحمة الله بإدارة الدولة والفظاظة هي حين يأمر القرآن ب وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين , أليس الجلد فظاظة ؟, أليس قطع اليد فظاظة أليس الرجم فظاظة ؟ أليس الوعيد بالنار وخذوه فغلوه ثم بسلسلة طولها سبعون ذراعا فأسلكوه فظاظة ؟ وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا أليست فظاظة ؟ فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان سورة الأنفال 12 أليست فظاظة ؟ وشاورهم في الأمر هو يقصد أهل الحل والعقد وليس الناس والحكم لله ورسوله وليس الشعب مصدر السلطة

2_

بدل ماتصرخ نريد إسعاف تطلب من المحتضر الذي ينزف بعد الرصاصة إنطق الشهادة مثلما تفعل داعش , مشهد شاب يسقط وينزف بدل اسعافه يطلبون منه أن ينطق الشهادة

3_

صدق الله العظيم = وعي زائف

وضع نص قرآني في بداية نداء للثوار هذا يعطي إنطباع أن الحراك التشريني لايزال تحت سقف الدين وهذا مضاد للدولة العلمانية الحيادية أزاء دين مواطنيها , ماذا يقول لك الصابئي ماذا يقول لك المسيحي ماذا يقول لك اللاديني ماذا يقول لك الملحد , ثم حتى لو كل الناس مؤمنون شنو دخل بيان للثوار بالقران هل نحن الوجه الاخر لدولة داعش أو دولة ولاية الفقية ؟ مثل هذه الأمور لاتبشر بخير لمستقبل بلدنا وحرية الفرد والمجتمع , حسنا ً قل تفاسير هذا النص ؟ هذا نص مخصص للمؤمنين والرباط هو نص إرهابي ترهبون به عدوكم , الرباط يعني جهاد الطلب وجهاد الدفع , حسنا هذه مسألة خاصة بك إيمانية صدق الله العظيم بالنسبة لي هذه عبارة زائفة ووعي زائف أتعرف لماذا : كيف عرفت أن الله صادق وكيف أصلا ً عرفت أن الله موجود ؟ بالعكس معطيات نظرية التطور تقول في الطبيعة يتم استنساخ النيوكلوتيدات ولا أثر ولادخل لأي خالق في التطور إنظر : الخلق أم التطور جينالوجيا الحمض النووي قناة روسيا يوتوب ,الله = إيل ال وتعني العلو وهي تسمية وثنية مثل رحمن وصمد وتعني صامودا المصمت أو عصا صلبة أو الحجر وحتى وجود الله أو عدمه هذه قضية شخصية وليست سلطة على الناس

5_

مع الاسف شعبنا العراقي فيه الكثير في حالة غيبوبة بأفيون الدين , رأيت شابه إيزيدية تواجه مغتضبها الداعشي وهي كانت بعمر 14 سنة تقول لماذا فعلت بي هذا وأنا بعمر ابنتك والداعشي منكس رأسه ثم إنهارت وسقطت على الأرض في برنامج تلفاز عراقي والتعليقات كانت هي حسبي الله ونعم الوكيل يعني من القرآن الذي طبقه الداعشي عليها لأن الايزيدية تعتبر مشركة ويجوز سبيها كملكات يمين والسبية في الاسلام أسرها يعتبر طلاقها حتى لو كانت متزوجه ومباح وغير ملام من ينكح السبية وبلا عدد مع المثنى والثلاث والرباع انظر باب فقة ملكات اليمين ,

دائما هناك استغلال للضحايا لكننا نسلط الضوء لماذا تم سبي الايزيديات وبالمناسبة قبل وجود أميركا واسرائيل حصل السبي والمذابح للإيزدييين أيضا ً وتم تكفيرهم من قبل الفقهاء السنة والشيعة والخلافة العثمانية , كما يقول أدوارد سعيد في كتابه الاستشراق يتم دائما لوم الضحية وترك الجلاد وفي كتابي وحشية العنف ولوم الضحية وجدت علاقة طردية بين الدين والعنف والعنف ضد المرأة الاكثر وحشية وخشونة هو الاسلام ثم ياتي بأقل درجة المسيحية واقل مايمكن هي اليابان والدول الاسكندنافية التي يغلب عليها الطابع اللاديني نقوم بنقد هذه الظواهر حتى لاتكرر مرة ثانية

6_ رفض المازوخية في العراق فقد تعرضنا لحكم العسكر عشرات السنين ولايجوز تنصيب عسكري في العراق كما حصل في مصر بالديكتاتور السيسي فهو سيكون كارثة وينقل لنا تقاليد العسكر الشمولية لهذا نحذر شعبنا من الوقوع في فخ الفاشية العسكرية ( عبد الكريم قاسم , عبد السلام محمد عارف وأخوه ) الديكتاتور صدام الذي إرتدى البدلة العسكرية الخ

7_ الهرم الإجتماعي من القاعدة يرشح من يقود البلد وليس من النخبة والطبقة البرجوازية المستغلة والمرتبطة بالرأسمال المحلي والعالمي

8_ الصلة بين معرفة المرشح الشعبي والمجتمع المدني شرط لإنبثاق خطاب ديموقراطي حقيقي قادر على اسقاط السلطة البدائية

7_ خلخلة مصادر السلطة والقمع داخل المجتمع

9_ التركيز على العدالة بمفاهيم الصراع الطبقي ومساواة الرجل والمرأة