الوطنية تدعو لأن تكون المحافظة دائرة واحدة وتحذر من تكرار التزوير في انتخابات الخارج والنازحين

اكد ائتلاف الوطنية، اليوم الاربعاء، على ضرورة ان تكون نسبة الترشيح للانتخابات المقبلة بواقع 50% للترشيح الفردي ومثلها للقوائم على ان تضمن كليهما كوتا النساء، فيما دعا لان تكون المحافظة دائرة انتخابية واحدة على ان يُحدد عمر المرشح بـ ٢٧ عاماً.

واضاف الائتلاف في بيان صحفي انه قدم ملاحظاته الى اللجنة القانونية بخصوص ما يجب ان يكون عليه قانون الانتخابات المقبل، مشددا على ضرورة حسم ملف النازحين على خلفية ما شهده هذا الملف من عمليات تزوير كبيرة خلال الانتخابات الماضية.

كما دعا الائتلاف الى ان تكون انتخابات الخارج في مقر السفارة وان يكون الانتخاب بايومترياً لتلافي حالات التزوير التي شهدتها الانتخابات السابقة.

وفيما يخص قانون مفوضية الانتخابات اكد الائتلاف ضرورة ان يكون اعضاؤها من القضاة المتقاعدين على ان يتم اختيارهم من قبل النقابات المتخصصة، فيما لفت الى مهام تلك المفوضية ينبغي ان تكون مؤقتة تنتهي بانتهاء الانتخابات.

المكتب الاعلامي لائتلاف الوطنية

4 كانون اول 2019