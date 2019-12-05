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امن جامعة الكرمة بالبصرة يمنع وسائل اعلام من تغطية سوق الطلاب الخيري

٢٠١٩/١٢/٤
منع امن جامعة الكرمة بالبصرة صباح اليوم الاربعاء كادر قناتي دجلة والعهد من الدخول لتغطية سوق خيري انشأه الطلاب في الحرم الجامعي.

مراسل قناة دجلة احمد عبد الصمد قال لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق انه امن الجامعة منعه ومراسل قناة العهد من الدخول الى جامعة الكرمة بحجة عدم وجود تصريح او تخويل بالدخول.

وتابع احمد ان الطلاب كانوا دعوا وسائل الاعلام لتغطية السوق

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة تدين منع الصحفيين والإعلامين من تأدية مهامهم لاسيما وأنه يعد انتهاكا لحرية الصحافة المكفولة دستوريا.

كما وتطالب الجمعية القوات الأمنية والجهات المعنية في البصرة بتسهيل عمل الصحفيين وفسح المجال أمامهم لتأدية واجبهم الصحفي.

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