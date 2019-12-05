انفجار مفخخة في رأس العين يوقع 12 قتيلاً وجريحاً

مقتل وإصابة أكثر من 1000 من ميليشيات المعارضة خلال ‹نبع السلام› …

أسفر انفجار سيارة مفخخة، اليوم الخميس، في مدينة سرى كانيه (رأس العين) بغربي كوردستان (كوردستان سوريا)، عن مقتل وإصابة 12 شخصاً على الأقل.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان، إن سيارة مفخخة انفجرت اليوم في رأس العين، متهمة الوحدات الكوردية بالوقوف وراء العملية «على غرار داعش».

وأضافت الوزارة، أن التفجير أسفر عن مقتل مدنيين وإصابة 10 آخرين على الأقل.

وكانت وسائل إعلام تركية رسمية قد أعلنت اليوم، عن مقتل251 عنصراً من ميليشيات المعارضة خلال عملية ‹نبع السلام› التي أنطلقت في 9 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وذكرت أن 760 عنصراً أصيبوا بجروح خلال العملية، وأن عنصراً واحداً في عداد المفقودين.