Posted on by

(بالصور) أئمة كوردستان في جولة سياحية دينية بالقاهرة

(بالصور) أئمة كوردستان في جولة سياحية دينية بالقاهرةرتبت المنظمة العالمية لخريجي جامعة الأزهر الشريف ، زيارة سياحية دينية لأئمة إقليم كوردستان بهدف التعرف على بعض المساجد وأضرحة الأولياء في مصر، ومنها زيارة مسجد ومقام الإمام الشافعي والليث بن سعد وابن حجر العسقلاني وغيرهم.وتأتي الجولة ضمن فعاليات الدورة التدريبية الرابعة لأئمة إقليم كوردستان التي تعالج أبرز القضايا التي تخص المجتمع الكوردى ، خاصة قضايا مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف والعمل على نشر رسالة الأزهر الشريف، بحسب ما نقل موقع “اليوم السابع” المصري وبحسب الموقع ، أشاد الوفد الكوردي بالتنظيم “الرائع” للزيارات السياحية منذ بداية الدورة التدريبية ، كما قام أحد المشاركين بالدورة بتسجيل كلمة عند مقام الإمام الشافعي، أثنى فيها على أئمة أهل العلم الوسطي وأصحاب الفكر المستنير، مهدياً شكره لشيخ الأزهر.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close