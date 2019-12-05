(بالصور) أئمة كوردستان في جولة سياحية دينية بالقاهرة

رتبت المنظمة العالمية لخريجي جامعة الأزهر الشريف ، زيارة سياحية دينية لأئمة إقليم كوردستان بهدف التعرف على بعض المساجد وأضرحة الأولياء في مصر، ومنها زيارة مسجد ومقام الإمام الشافعي والليث بن سعد وابن حجر العسقلاني وغيرهم. وتأتي الجولة ضمن فعاليات الدورة التدريبية الرابعة لأئمة إقليم كوردستان التي تعالج أبرز القضايا التي تخص المجتمع الكوردى ، خاصة قضايا مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف والعمل على نشر رسالة الأزهر الشريف، بحسب ما نقل موقع “اليوم السابع” المصري وبحسب الموقع ، أشاد الوفد الكوردي بالتنظيم “الرائع” للزيارات السياحية منذ بداية الدورة التدريبية ، كما قام أحد المشاركين بالدورة بتسجيل كلمة عند مقام الإمام الشافعي، أثنى فيها على أئمة أهل العلم الوسطي وأصحاب الفكر المستنير، مهدياً شكره لشيخ الأزهر.