بتمويل “فاعل خير”.. كوردستان ترسل مصابين بمرض نادر جدا الى الاردن للعلاج

تفقد وزير الصحة في حكومة اقليم كورستان سامان برزنجي، اليوم الاربعاء، في مستشفى نانكلي في مدينة اربيل، المريضة سارا اسماعيل ومريض آخر وسأل عن صحة باقي المرضى الذين نقلوا الى المستشفى بسبب نزف في الحلق والانف والعيون، والذين ارقدوا في المستشفى بهدف الفحص وتشخيص مرضهم.

وبتنسيق بين وزارة الصحة وعلى نفقة فاعل خير من اهالي اربيل سيتم نقل المريضة سارا اسماعيل الفتاة التي تنزف الدماء من عينيها واذنيها وحلقها الى الاردن لتلقي العلاج.

وقال والد الفتاة المريضة سارا، اسماعيل عثمان في تصريح صحفي انه يشكر وزير الصحة الذي اتصل بنا مباشرة بعد انتشار المقطع المصور في شبكات التواصل الاجتماعي وامر باجراء كافة الفحوصات للمريضة في المستشفى، لافتا الى ان الوزير سامان برزنجي زار المستشفى وابلغه ان فاعل خير من اهالي اربيل عبر عن استعداده لتحمل تكاليف علاج سارا والمرضى الاخرون بهذه الحالة وارسالهم الى الاردن للعلاج.

واضاف والد سارا انه يشكر جميع الجهات التي اهتمت بالحالة ويدعو من الله مجازاة فاعل الخير.

وفضلا عن سارا اسماعيل التي تسكن قضاء جومان فان كلا من زيتون يوسف من سكنة قضاء عقرة وشيروان بيكس من اهالي شيخان اصيبوا بهذا المرض النادر ، يقوم فاعل الخير وهو من اهالي اربيل ورفض الافصاح عن اسمه بارسالهم جميعا الى الاردن للعلاج علة نفقته الخاصة.

كما اضاف والد سارا ان المستشفى اجرت جميع الفحوصات لابنته الا انهم لم يشخصوا المرض، مبينا انهم الان منهمكون في انهاء الاجراءات الخاصة بمعاملة ارسالهم غدا او بعد غد الى الاردن للعلاج “وان هناك املا بالوصول للعلاج ان شاء الله”

وكانت وكالات انباء عالمية قد ذكرت سابقا ان حالة مماثلة حصلت في الهند وقال عنها الاطباء حينها ان نزف الدماء من العيون والاذان والحلق حالة نادرة جدا ولم يتم تشخيصها بشكل دقيق وقال المريض الهندي انه يصاب بالنزف من مرة واحدة الى عشر مرات باليوم الواحد.