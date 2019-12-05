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تأجيل زيارة وفد من الوطني الكوردي السوري الى موسكو..ستجري في هذا الموعد

أكد مسؤول بالحزب الديمقراطي الكوردستاني ــ سوريا (أحد احزاب المجلس الوطني الكوردي السوري المعارض ENKS ) اليوم الخميس ، تأجيل زيارة وفد المجلس ، الى العاصمة الروسية موسكو للاجتماع بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ، والذي كان مقرراً اليوم الى التاسع من ديسمبر / كانون الاول الجاري .

د.كاوة عزيزي عضو قيادة الديمقراطي الكوردستاني ــ سوريا ، قال في تصريح مقتضب : أن ” زيارة وفد المجلس الى موسكو والذي كان مقرراً اليوم الخميس ، قد تأجل الى الاثنين المقبل التاسع من كانون الاول الجاري”.

وعن اسباب التأجيل ، قال عزيزي ، ” تأجلت لأسباب فنية ” ، دون تقديم المزيد من التوضيح .

وكان من المقرر ان يصل وفد من المجلس الوطني الكوردي السوري المعارض ENKS الى موسكو بدعوة رسمية من وزارة الخارجية الروسية .

عزيزي كان قد قال في تصريح سابق أن ” المجلس الوطني الكوردي عضو باللجنة الدستورية وروسيا مهتمة بزيارة وفدهم والاطلاع على رؤية المجلس”.

عضو قيادة الديمقراطي الكوردستاني ــ سوريا د.كاوة عزيزي ، اشار ايضاً الى ان هناك جهود جدية على مستوى غرب كوردستان(كوردستان سوريا) لخلق نوع من وحدة الصف بين الاحزاب الكوردية هناك ، مشدداً بالقول ” هناك خطوات جيدة تم اتخاذها في هذا المجال”.

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