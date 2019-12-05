Posted on by

تأملات في القران الكريم ح442 سورة التكوير الشريفة

للسورة الشريفة جملة من الفضائل والخصائص , لعل ابرزها ما جاء في كتاب ثواب الاعمال عن الصادق عليه السلام : من قرأ سورة عبس وتولى وإذا الشمس كورت كان تحت جناح الله من الجنان وفي ظل الله وكرامته وفي جناته ولا يعظم ذلك على الله إن شاء الله تعالى .

بسم الله الرحمن الرحيم

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ{1}
تستهل السورة الشريفة ( إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ) , لفّت فذهب ضياءها , بعد ان كان يملأ الافاق , وصارت سوداء مظلمة .

وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ{2}
تستمر الآية الكريمة ( وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ ) , تلاشا نورها .

وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ{3}
تستمر الآية الكريمة ( وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ) , اقتلعت من اماكنها وحركت او استحالت الى هباء منثورا {وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَاباً }النبأ20 .

وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ{4}
تستمر الآية الكريمة مضيفة ( وَإِذَا الْعِشَارُ ) , كل ناقة مر على حملها عشرة اشهر سميت عشراء , والعشار جمع عشراء , ( عُطِّلَتْ ) , لشدة ما يصيبهم في ذلك اليوم ولم يك احب اليهم منها تترك وتهمل العشار بلا راعي , او قد يكون الترك والاهمال بسبب موتهم , والعشار على رأي اخرون السحاب , يتعطل عن حمل الماء , وفي اراء اخرى ان العشار ارحام النساء , تتعطل عن الحمل لأسباب كثيرة منها على سبيل المثال:
1- كثرة أمراض العقم ، وهذا ملحوظ في الزمن المعاصر.
2- تقنين النسل أو تحديده ضمن ضوابط خاصة ، بحجة الفقر او التضخم.
3- انتشار وتفشي الرذائل الأخلاقية (اللواط) باكتفاء الرجال بالرجال والنساء بالنساء .
4- التلوث الجوي والبيئي الذي يؤثر سلباً على حمل النساء.
5- انتشار الأدوية العقاقير التي من أثارها الجانبية تشويه الأجنة واسقاطها .
6- انتشار وتفشي الأمراض التي تنصح النساء المصابة بها من الحمل.
7- عدم الرغبة في الإنجاب.
هذا من جانب النساء ، أما من جانب الرجال فقد تكون الأسباب ذاتها مع لحاظ انتشار ضعف الخصوبة لدى الكثير من الرجال لأسباب كثيرة منها:
1- الوراثة.
2- ممارسة العادة السرية في سن مبكرة .
3- التلوث البيئي.
4- الأدوية والعقاقير المؤثرة على الخصوبة.
5- أنتشار الأمراض الجنسية .
6- الكبت الجنسي.
7- العادات والتقاليد الخاطئة.
8- غياب الوعي والثقافة الصحية.

وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ{5}
تستمر الآية الكريمة مضيفة ( وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ) , بعثت بعد الموت , فجمعت من كل جانب , يرى بعض اصحاب الرأي ان جمع الوحوش في ذلك اليوم ليقتص بعضها من بعض , ثم تتحول الى تراب , او يبقي الله تعالى بعضها , حسب ما تقتضيه حكمته جل وعلا , ويرى اخرون ان لذلك حكم كثيرة منها ما هو خافٍ , ومنها , ان الله تعالى يحشر الوحوش وهي مخلوقات غير مكلفة , فكيف بالمخلوقات المكلفة كالجن والانس ؟ ! .

وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ{6}
تضيف الآية الكريمة ( وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ) , تحولت الى نار , لا غرابة في ذلك , حيث اكتشفت الكثير من البراكين في اعماق البحار , فهذا قد يدل ويشير الى انفجار تلك البراكين من اعماق البحار .

وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ{7}
تضيف الآية الكريمة ( وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ) , في الآية الكريمة عدة اراء منها :
1- بمعنى قرنت كل نفس بمثيلتها , الكريم بالكريم , واصل الرحم بواصله , واللئيم باللئيم , وقاطع الرحم بمثيله , وهكذا .
2- بمعنى ان المؤمنين زوجوا من الحور العين , والكفار قرنوا بشياطينهم , فعن الامام الباقر عليه السلام : أما أهل الجنة فزوجوا الخيرات الحسان وأما أهل النار فمع كل إنسان منهم شيطان يعني قرنت نفوس الكافرين والمنافقين بالشياطين فهم قرناؤهم .
3- بمعنى قرنت الارواح بالأجساد , بعد ان انفصلت منها في الموت .

وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ{8}
تستمر الآية الكريمة ( وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ ) , كان من عادات العرب ان يدفنوا المواليد من الاناث , خشية الفقر والعار , فتسأل , وفي هذا السؤال تبكيتا للقاتل “وائدها” .

بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ{9}
تضيف الآية الكريمة ( بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ ) , تسأل الموءودة عن الذنب الذي استحقت به القتل , وهي لا تزال حديثة الولادة , لا يعرف خيرها من شرها , وفي ذلك اشارة الى قتلها بغير ذنب .
يلاحظ ان الآيتين الكريمتين سلطتا الضوء على وأد البنات لدى عرب الجاهلية , علما ان هذه العادة قد تلاشت وانعدمت بفضل الاسلام , فما الداعي لتأخذ مثل هذا الحيز في القرآن الكريم ؟ , يرى لذلك الكثير من الاسباب :
1- بيانا لقبحها وشناعتها , وما فيها من التشنيع على افعال الجاهلية .
2- المسلمون لا زالوا حديثي عهد بالإسلام , ولا زالت نفوسهم تميل الى تلك العادات الشنيعة .
3- وجود المنافقين بين المسلمين , والذين امتنعوا عن وأد البنات خوفا منهم , او خوفا من افتضاح نفاقهم .
4- لازال في وقتنا المعاصر من يفضل المولد الذكر على الأنثى ، فيفرح للولد وقد يحزن ويغتم للأنثى ، فيقول البعض “اني سوف الولد يبقى معي ، أما أبنتي أربيها وأتعب عليها حتى تكبر فيأتي رجل ليأخذها وينصرف ” ، فأجابه أحدهم “وأنت أخذت زوجتك من بيت أهلها ولم يفكروا او يقولوا ما تقول” .
5- الحفاظ على النسل والسلالة محصور لدى الأولاد ، فبهم يتباهى بالكثرة واستمرار السلالة ، فيقول أحد الشعراء ( أولادنا بنو أبناءنا … وبنو بناتنا أبناء الرجال الأباعد).
6- ان يكون هناك دلالة اخرى تستفاد من الآيتين الكريمتين , وهي قطع او قتل ذوي القرابة من الرسول الكريم محمد “ص واله” , بلا ذنب موجب لذلك , وهذا ما جرى ويجري من بعد رحيله “ص واله” والى هذه الساعة , وسوف يستمر الى اليوم الموعود , فها هو الامام الحسين بن علي “ع” يقول في واقعة الطف مشيرا الى ابنه عبدالله الرضيع “ان كان الذنب ذنب الاباء , فما ذنب الابناء ؟ !” , وفي كلام له “ع” اخر مخاطبة القوم “ويلكم على مَ تقاتلونني؟ على حقٍّ تركته؟ أم على شريعة بدّلتها؟ أم على سنّة غيّرتها؟” , الى غير ذلك .

وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ{10}
تستمر الآية الكريمة مضيفة ( وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ) , صحف الاعمال , فيأخذ كلا صحيفته , المؤمن بيمينه , والكافر بشماله .

وَإِذَا السَّمَاء كُشِطَتْ{11}
تستمر الآية الكريمة مضيفة ( وَإِذَا السَّمَاء كُشِطَتْ ) , ابطلت , او ازيلت من اماكنها , كما يزال او ينزع الجلد من الشاة .

وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ{12}
تضيف الآية الكريمة ( وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ) , اججت , واوقدت ايقادا شديدا للكافرين .

وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ{13}
تضيف الآية الكريمة ( وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ) , قرّبت من المؤمنين , وهنا يلاحظ ان الجنة بنفسها تتقرب الى المؤمنين لا العكس , بينما الكفار يساقون الى النار سوقا , ويحشرون فيها حشرا .

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ{14}
تضمنت الآية الكريمة جواب ( اذا ) في الآيات الكريمة السابقة , ومحلها يوم القيامة , عند ذاك او في ذلك اليوم ( عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ) , من خير او شر .
صدق الله العلي العظيم

حيدر الحدراوي

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close