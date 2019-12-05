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تربية الكرخ الاولى تفتتح مدرسة عشق بغداد الأنموذجية للمعارف

إفتتح المدير العام لتربية بغداد الكرخ الاولى الدكتور فلاح محمود القيسي مدرسة عشق بغداد الأنموذجية للمعارف في منطقة Image previewالمنصور .

مديرية العلاقات العامة والاعلام في الوزارة بينت ان القيسي دعا في الوقت نفسه الى إستثمار علاقات الصداقة مع الدول المتقدمة ونقل تجاربها الناجحة الى العملية التربوية في العراق ، مبدياً حرصه على تفعيل التبادل الثقافي مع المؤسسات العلمية الرصينة للنهوض بالواقع التعليمي ، عاداً أن إيجاد مدارس حكومية بهذا المستوى يخلق جواً من المنافسة الإيجابية لفرز الكفاءات الإدارية والتدريسية ويفجر الطاقات الكامنة لدى الطلاب .

كما تجول القيسي في اقسام المدرسة التي تضم رياض أطفال وإبتدائية ومتوسطة الى جانب وجود مرافق ترفيهية وحدائق وملاعب لإستيعاب النشاطات اللاصفية التي تسهم في صقل المهارات الفردية ، ولدعم مسيرة التعليم في العراق منحت إدارة المدرسة تربية الكرخ الأولى خمسة مقاعد لطلبتها الأوائل.

يذكر أن المدرسة توفر لطلبتها الأوائل فرص عمل داخل مؤسساتها.

الهام علي محمد

مدير العلاقات العامة والاعلامImage previewImage preview

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