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تربية كركوك تقيم دورة تدريبية للاسعافات الاولية

اقامت المديرية العامة للتربية في محافظة كركوك / مديرية النشاط الرياضي والمدرسي / شعبة التربية البيئية والصحة المدرسية بالتعاون مع قسم الاعداد والتدريب و شعبة السلامة المهنية وجمعية الهلال الأحمر العراقي دورة تدريبية عن كيفية تقديم الاسعافات الاولية .

مديرية العلاقات العامة والاعلام في الوزارة بينت إن الدورة شارك فيها (40) معلمة من رياض الاطفال وتضمنت كيفية تقديم الاسعافات الاولية لجميع الحالات التي قد تحدث وامكانية تقديم المساعدة للمصاب بسرعة وخبره دون تفاقم الحالة.

الهام علي محمد

مدير العلاقات العامة والاعلام

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