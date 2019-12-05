حقوق الإنسان توجه طلباً الى بلاسخارت يسهم بـ”حل النزاعات”

بحث رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان عقيل الموسوي والوفد المرافق له مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت ملف التظاهرات في العراق وتداعياتها وآفاق التعاون المشترك في هذه المرحلة.

وأكد الموسوي خلال اللقاء، بشأن إحاطة رئيس البعثة الأممية في جلسة مجلس الأمن الدولي يوم أمس، أنها كانت وافية ومركزة، لافتاً إلى أن ما تضمنته من مؤشرات وإحصائيات لأعداد ضحايا التظاهرات كانت متقاربة جداً مع رصدته المفوضية ونشرته في تقاريرها وبياناتها التي كانت دقيقة جداً لكونها استندت على الرصد الميداني لفرق المفوضية ووثائق صادرة من قبل جهات رسمية.

ودعا الموسوي البعثة إلى اطلاق مبادرات مشتركة مع المفوضية لحل النزاعات في المحافظات التي تشهد اضطرابات على خلفية التظاهرات والأحداث التي رافقتها.

من جانبها ، قالت بلاسخارت إن البعثة الأممية تتابع باهتمام كل ما يصدر من تقارير وبيانات بشأن التظاهرات، مؤكدةً استعداد البعثة لتوسيع آفاق التعاون مع المفوضية ودعم عملها في مراقبة واقع حقوق الإنسان وحمايته .