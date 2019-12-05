خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا ..وزير الهجرة يؤكد ضرورة الاستمرار بتوزيع المنتجات النفطية على النازحين تزامناً مع انخفاض درجات الحرارة في البلاد .

اكد وزير الهجرة والمهجرين السيد نوفل بهاء موسى حرص الوزارة واللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين على توفير البيئة المناسبة والآمنة لضمان عودة جميع النازحين الى مناطقهم الاصلية ، جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا الجلسة ١٤٧ في مقر الوزارة ببغداد .

وقال السيد الوزير ” على الرغم من قلة التخصيصات المالية التي تعاني منها الوزارة فضلا عن اقتطاع جزء ليس باليسير من ميزانيتها وتحويلها الى المحافظات لدعم الاستقرار ، ألا ان الوزارة ساعية ومستمرة بتقديم افضل الخدمات والمساعدات الضرورية والمنح للعوائل النازحة والعائدة ولم يكن هناك ما اثر سلبا على عمل اللجنة العليا ووزارة الهجرة والمهجرين ” .

وأضاف سيادته انه تم شمول الأسر الأكثر هشاشة العائدة من النزوح والتي فجرت دورها من قبل عصابات داعش الإرهابية بعدد من المشاريع المدرة للدخل التي تنفذها الوزارة في المحافظات والتي تسهم بإعادة الاستقرار لأبناء المحافظات الذين تعرضوا الى النزوح وفقدان عملهم .

هذا وتمخض الاجتماع عن عدة قرارات بضمنها الموافقة على إهداء ٤٠٠ خيمة الى القطعات العسكرية التي تقوم بفرض الاستقرار لمناطق النازحين لتسهيل مهمة عودتهم اليها الى جانب التأكيد على وزارة النفط بتوزيع المنتجات النفطية على النازحين خصوصا في إقليم كوردستان تزامناً مع انخفاض درجات الحرارة .