دولتان أوربيتان تنفذان عملية تستهدف شبكة تهريب مهاجرين من العراق

نفذت أجهزة الأمن البلجيكية والبريطانية عملية مشتركة قيل إنها استهدفت شبكة لتهريب المهاجرين من العراق بصورة غير مشروعة.

وأعلنت النيابة العامة في مدينة أنتويرب البلجيكية احتجاز أربعة مشتبه فيهم ضمن إطار العملية التي نفذها جهازا شرطة البلدين أواخر نوفمبر الماضي، موضحة أن الاعتقالات نفذت في المملكة المتحدة وبلجيكا، وكذلك في مطار سخيبول بالعاصمة الهولندية أمستردام، بموجب مذكرة اعتقال أوروبية.

وأشار البيان إلى أن العملية نفذت بعد كشف شرطة أنتويرب عن منزل كان يستخدم لاستقبال مهاجرين قبل تهريبهم إلى بريطانيا عبر بحر المانش، مؤكدا أن شخصا يعد رئيسا لشبكة التهريب الإجرامية اعتقل في المملكة المتحدة.

وأما بخصوص الموقوفين الثلاثة الآخرين المشتبه فيهم بالتواطؤ في عمليات تهريب البشر، فهم بريطانيان من أصول عراقية (42 عاما و39 عاما) ومواطن عراقي في سن 29 عاما.

وجاءت هذه العملية على خلفية الوفاة المأساوية لـ39 مهاجرا فيتناميا عثرت الشرطة البريطانية على جثثهم داخل شاحنة مغلقة في مقاطعة إسيكس في أكتوبر الماضي، وهم هُرّبوا إلى المملكة المتحدة من بلجيكا.