ديانا حداد تتألق مع جمهور العين باليوم الوطني الإماراتي الـ48

فاق الحضور 16 ألف متفرج حسب إحصائيات المنظمين بلدية العين

العين – 4 ديسمبر 2019:

وسط تفاعل جماهير كبير في ستاد هزاع بن زايد بمدينة العين، فاق الـ16 ألف متفرج حسب إحصائيات المنظمين، تنقلت “برنسيسة الغناء العربي” الفنانة ديانا حداد بين مجموعة كبيرة من أغنياتها، إحتفالاً باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الـ48، ناثرة كل معاني الفرح والبهجة بهذا اليوم التاريخي لذكرى قيام الإتحاد، مؤكدة سعادتها بهذا الحفل الجماهيري الوطني الكبير، حيث قالت: “حفل رائع وتفاعل ولا أروع مع أهل العين (دار الزين) بمناسبة اليوم الوطني”، متمنية دوام السعادة والفرح في كل بيت في الإمارات وإستمرار الأمن والأمان فيها.

وقدمت ديانا حداد خلال الحفل الذي نظمه بلدية منطقة العين وشركة سليبرتي لتنظيم الحفلات تحت إشراف وإدارة حلمي بشير، مجموعة متنوعة من أغنياتها ذات الألوان الموسيقية العربية، من بينها الأغنية الوطنية للإمارات بعنوان “أسمى بلاد” والتي كانت قد قدمتها سابقاً بشكل “تريو” مع الفنانين راشد الماجد وأصيل أبوبكر من كلمات الشاعر الراحل حمد بن سهيل الكتبي.

وقد إختتمت “البرنسيسة” السهرة الغنائية الجماهرية وسط تفاعل الحضور الكبير مع أغنية الناجحة جداً والشهيرة بين الجمهور العربي “الى هنا” بالغناء المستمر، مؤكدة نجاحها الكبير بين الجمهور ووصول عدد مشاهداتها الى أكثر من 95 مليون مشاهدة.

هذا وكانت ديانا قد إرتدت خلال الحفل قفطان مغربي ملفت من تصميم المصممة المغربية صوفيا بن يحيا، وكانت إطلالتها بميكاب من خبيرة التجميل جواهر والشعر على وداد، وأحيا الليلة الى جانبها الفنان الوسمي.

الى جانب ذلك، تستعد ديانا حداد خلال الفترة المقبلة لتجهيز أغنية منفردة جديدة، ستقوم بوضع صوتها عليها في أحد الستوديوهات في دبي، بعد أن تم تنفيذ الأغنية وتوزيعها موسيقياً، وهي من الأغنيات التي تعد مفاجأة لما تحوي من لحن مميز وكلمات ذات موضوع جديد لم يقدم من قبل.