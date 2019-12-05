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رفع 200 دعوى قضائية ضد الفريق الركن جميل الشمري بقضية قتل المتظاهرين

ذكرت نقابة المحامين في محافظة ذي قار يوم الاربعاء ان ذوي ضحايا التظاهرات رفعوا قرابة 200 دعوى قضائية بحق رئيس خلية الأزمة السابق في المحافظة الفريق الركن جميل الشمري.

وذكرت النقابة اليوم ان ضحايا قمع التظاهرات في ذي قار رفعوا 200 دعوى قضائية ضد جميل الشمري امام اللجنة التحقيقية الخاصة بالتحقيق في قتل المتظاهرين في ذي قار .

من جهتها افادت مفوضية حقوق الانسان في العراق بمقتل 42 متظاهرا واصابة 492 اخرين في ذي قار خلال الايام الثلاثة الدامية (الخميس ، الجمعة ، السبت).

صدر القضاء العراقي مذكرة قبض ومنع من السفر بحق رئيس خلية الأزمة السابق في ذي قار الفريق جميل الشمري، على خلفية اتهامات له بالمسؤولية عن مقتل المتظاهرين في الناصرية.

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