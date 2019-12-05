شرطة النجف تعلن اصابة 114 منتسباً في التظاهرات

اعلنت مديرية شرطة محافظة النجف والمنشآت، الاربعاء، إحصائية عن جرحى الأجهزة الأمنية والأضرار التي لحقت بها خلال الاحداث التي شهدتها المحافظة منذ 25 تشرين الثاني ولغاية 4 كانون الأول 2019.

وقالت المديرية في بيان ان “شرطة المحافظة حريصة على حماية الممتلكات العامة والخاصة وحماية أرواح المتظاهرين والمواطنين وتعمل من أجل محاربة الجريمة بكل أشكالها”، مبينة أن “التضحيات التي قدمتها الأجهزة الأمنية وصلت إلى 114 جريحاً بين ضابط ومنتسب بعضهم يرقدون في المستشفيات وبعضهم حالاتهم خطرة وبعضهم مستقرة”.

واكدت ان “الأضرار المادية تضمنت 36 عجلة من مختلف الأنواع والموديلات لتشكيلات أمنية عديدة”.