قمة نارية بين السعودية وقطر… وردّ الاعتبار يهيمن على موقعة العراق والبحرين

مباراتان حاسمتان اليوم ضمن منافسات نصف نهائي «خليجي 24»

يشهد الدور نصف النهائي من منافسات كأس الخليج العربي لكرة القدم في نسختها الـ24، اليوم (الخميس)، مواجهة نارية بين قطر صاحبة الضيافة والسعودية، على ملعب الجنوب في الوكرة، من جهة، ولقاء ثأرياً بين العراق والبحرين في ملعب عبد الله بن خليفة في الدحيل، من جهة أخرى.

يشهد الدور نصف النهائي من منافسات كأس الخليج العربي لكرة القدم في نسختها الـ24، اليوم (الخميس)، مواجهة نارية بين قطر صاحبة الضيافة والسعودية، على ملعب الجنوب في الوكرة، من جهة، ولقاء ثأرياً بين العراق والبحرين في ملعب عبد الله بن خليفة في الدحيل، من جهة أخرى.

وتأهلت السعودية بطلةً للمجموعة الثانية، برصيد 6 نقاط، وقطر وصيفةً للمجموعة الأولى برصيد 6 نقاط أيضاً، في حين تصدر العراق المجموعة الأولى مع 7 نقاط، وجاءت البحرين وصيفة للثانية مع 4 نقاط.

ولا بد من فائز في مباراتي اليوم، وفي حال التعادل سيتم تمديد اللقاء شوطين إضافيين، ثم اعتماد الركلات الترجيحية في حال بقاء التعادل سيد الموقف، وسيتم أيضاً تطبيق التغيير الرابع في الشوطين الإضافيين.

وتبرز المواجهة بين قطر بطلة آسيا، والسعودية الساعية إلى إحراز لقبها الخليجي الرابع، وستكون ثأرية للثاني، الذي خسر أمام العنابي صفر – 2 في كأس آسيا، مطلع العام الحالي، في طريق الأخير إلى إحراز اللقب القاري.

وتشهد المباراة صراعاً ملتهباً على تأشيرة التأهل للمباراة النهائية في واحدة من أقوى النسخ ببطولات كأس الخليج.

أما اللقاء الأخير بين المنتخبين على المستوى الخليجي فكان في الرياض في ديسمبر (كانون الأول) عام 2014، وتحديداً في المباراة النهائية لـ«خليجي 22»، وحقق المنتخب القطري الفوز 2 – 1 واللقب للمرة الثالثة. واستهل المنتخبان القطري والسعودي مشوارهما في البطولة بالخسارة، الأول أمام نظيره العراقي، والثاني أمام الكويت، قبل أن يستعيدان توازنهما في الجولتين الثانية والثالثة ويضمنان التأهل إلى المربع الذهبي.

ويعول مدرب قطر الإسباني فيليكس سانشيز على الثالوث الخطير، المكون من الجناحين أكرم عفيف أفضل لاعب في آسيا 2019 وحسن الهيدوس ومعهما المعز علي.

ويقول محمد سالم العطوي، مدير المنتخب القطري: «العنابي جاهز للمباراة، ونتمنى أن نحسم الأمر في الوقت الأصلي والتأهل إلى المباراة النهائية للبطولة».

وأضاف: «لقاء الفريقين مختلف عن لقائهما الأخير في كأس آسيا، خاصة أن (خليجي 24) له طابع خاص ومختلف عن أي بطولة. من المؤكد أن الفريقين يعرف بعضهما البعض، خاصة أنهما يعتمدان على لاعبي السد والهلال».

في المقابل، يتطلع الأخضر السعودي إلى بلوغ النهائي للمرة الخامسة بعد أعوام 1974 و2009 و2010 و2014. ومن ثم البحث عن اللقب الرابع في تاريخه.

ولم يشارك لاعبا الهلال؛ سالم الدوسري وسلمان الفرج، في تدريبات المنتخب السعودي أمس بداعي الإصابة.

ويسعى المنتخب السعودي إلى مواصلة تفوقه التاريخي على المنتخب القطري حيث سبق للمنتخبين أن تقابلا 39 مرة في مختلف البطولات والمنافسات الرسمية والمباريات الودية، فاز الأخضر في 17 مباراة، مقابل 7 انتصارات لقطر، فيما فرض التعادل نفسه على 15 مباراة.

وكان آخر فوز حققه الأخضر على العنابي في بطولات كأس الخليج خلال «خليجي 15» بالسعودية، مطلع عام 2002.

ومنذ ذلك الحين، التقى الفريقان 6 مرات في بطولات كأس الخليج، انتهى 5 منها بالتعادل، بينما كان الفوز الوحيد من نصيب العنابي، وهو الفوز في نهائي «خليجي 22» بالسعودية، علماً بأن الفريقين التقيا بنفس النسخة في الدور الأول وانتهت بالتعادل 1 – 1. وفي المقابل، اتسمت المواجهات الأخرى بين الفريقين في الفترة نفسها بالتكافؤ إلى حد كبير.

وفي ضوء مستوى الفريقين بالبطولة والترشيحات التي يحظى بها كل منهما، ستكون المباراة بمثابة نهائي مبكر للبطولة، التي شهدت عدة مواجهات قوية حتى الآن، وما زال جميع المتابعين يتطلعون إلى حلقة جديدة في مسلسل الإثارة بهذه النسخة الخليجية.

وبينما تباينت ظروف الفريقين قبل بداية البطولة، تتشابه ظروفهما الآن قبل خوض مباراة اليوم، خاصة بعدما تخلص كل منهما سريعاً من آثار الهزيمة في مباراته الأولى بالبطولة، وحققا انتصارين متتاليين ليتأهلا بجدارة إلى الدور قبل النهائي.

ويمثل الفوز باللقب الخليجي في النسخة الحالية جوهرة التاج بالنسبة لعام استثنائي في تاريخ العنابي حيث بدأ الفريق هذا العام بإحراز اللقب الآسيوي للمرة الأولى، كما شارك الفريق للمرة الأولى في بطولة كأس أمم أميركا الجنوبية (كوبا أميركا) التي استضافتها البرازيل منتصف العام الحالي.

ويمتلك المنتخبان أسلحة هجومية مميزة حيث ظهر هتان باهبري مهاجم المنتخب السعودي بشكل رائع في المباراة الأخيرة للفريق بالدور الأول في البطولة الحالية، وسجل هدفين ليقود الأخضر للفوز الثمين 3 – 1 على المنتخب العماني، كما تألق المهاجم الشاب فراس البريكان (19 عاماً) وسجل هدفين للفريق في البطولة.

في المقابل، شهدت مباريات الدور الأول استعادة اللاعب عبد الكريم حسن لمستواه العالي حيث سجل 3 أهداف في مرمى اليمن، كما تألق اللاعب أكرم عفيف الفائز بلقب أفضل لاعب آسيوي، وكذلك اللاعب حسن الهيدوس قائد الفريق، والمهاجم الشاب المعز علي هداف بطولة كأس آسيا 2019.

وفي المباراة الثانية، يسعى العراق إلى الثأر لخسارته أمام نظيره البحريني في نهائي كأس غرب آسيا الصيف الماضي والفوز عليه وبلوغ النهائي.

ويسعى المنتخب العراقي إلى أبعد من ذلك من خلال البحث عن لقب يغيب عن خزائنه منذ عام 1988، في حين لم يحرز البحرين اللقب إطلاقاً.

ويعرف الفريقان بعضهما البعض حيث يلعبان معاً في المجموعة الثالثة بالتصفيات المزدوجة والتقيا فيها في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في الأردن، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي.

العراق برز بشكل جيد في «خليجي 24» وحقق الانتصار على قطر والإمارات وتعادل بـ10 لاعبين مع اليمن من دون أهداف، في حين تأهل المنتخب البحريني بعد فوزه الكبير على الكويت 4 – 2 وبفارق الأهداف عن المنتخب العُماني حامل اللقب الذي ودع البطولة.