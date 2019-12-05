لجنة نيابية: على الكورد ألّا يخشوا التعديلات الدستورية

قال عضو في لجنة التعديلات الدستورية في مجلس النواب العراقي، الاربعاء، ان التعديلات لا تشمل جميع مواد الدستور، بل تشمل بعض المواد التي تحقق المطالب الانية للمتظاهرين والمحتجين، فيما طالب عدد من الاعضاء الكورد في اللجنة بعدم الخشية من هذه العملية بل النظر اليها كفرصة.

وبهذا الشأن عبر رئيس اللجنة المالية في برلمان كوردستان ريبوار هادي عن اعتقاده بانه يتوجب على الكورد السعي لتشكيل المجلس الاتحادي.

بدوره، قال عضو اللجنة الخاصة بالتعديلات الدستورية عبدالباري مجيد ان على الكورد الا يخشوا من تعديل الدستور، بل يتوجب عليهم النظر اليها (التعديلات) كفرصة، مؤكداً انه يتوجب المطالبة بأن يتم تضمين الدستور الجديد حق تقرير المصير للكورد.

ووفقاً للمعلومات فان هناك خلافات كبيرة داخل لجنة التعديدلات الدستورية بشأن عدد من المسائل، ومنها النظام السياسي العراقي ومسألة الكتلة النيابية الاكبر، وهناك بعض المطالب بالغاء النظام الاتحادي (الفدرالي).