مايك بنس يتحدث في رسالة عن اهمية زيارته الى عاصمة اقليم كوردستان

بعث مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة الى المشاركين في المنتدى الدولي للاستثمار والاعمار في نينوى المنعقد في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان تحدث فيها عن اهمية زيارته الاخيرة الى الاقليم.

وتلا ماثيو تولر سفير الولايات المتحدة الامريكية الرسالة مع انطلاق فعاليات المنتدى.

وخاطب بنس في رسالته المشاركين في المنتدى قائلا: انتم تؤدون دورا رئيسا في توسعة العلاقات التجارية بين امريكا والعراق.

وعن زيارته للعراق واقليم كوردستان قال بنس ان “الزيارة الاخيرة للعراق، واربيل ناتجة عن الاهمية والالتزام التام لأمريكا في تنمية العلاقات الثنائية، ودعم منجزات العراق كبلد ينعم بالرفاهية، والسيادة، والاستقلال”.

وعن اهمية المنتدى قال نائب الرئيس الامريكي “لاشك بأن هذا المنتدى سيكون عاملا لإيجاد عمل ثابت للعراقيين خاصة للذكور والاناث من فئة الشباب، وكذلك سيكون عاملا لكي يحافظ العراق على حضارته العريقة”.

وفي ختام الرسالة وجه بنس شكره الى حكومة اقليم كوردستان التي ساعدت على انعقاد المنتدى قائلا “لا شك بأن امريكا مع عراق حر ديمقراطي ينعم بالرفاهية”.

واجرى بنس الشهر الماضي زيارة مفاجئة للعراق، تفقد خلالها قوات بلاده في قاعدة عين الأسد الجوية (غربي العراق)، والتقى كبار مسؤولي إقليم كوردستان العراق، واكتفى بالاتصال هاتفيا برئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي.