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واشنطن تبدي دعمها لتفاهم بغداد – أربيل بشأن موازنة 2020

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في مكتبه، اليوم الأربعاء، السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر.

وخلال اللقاء الذي حضره القنصل الأمريكي العام في أربيل ستيفن فاغن، تم التباحث إزاء آخر المستجدات على الساحة العراقية والمنطقة عموماً، كما جرى التأكيد على أهمية استقرار واستتباب الأمن في العراق.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن إقليم كوردستان على استعداد تام لمواصلة دوره الإيجابي من أجل استقرار العراق.

وأبدى السفير الأمريكي دعمه للتفاهم المشترك بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية ولاسيما فيما يتعلق بمشروع الموازنة المالية لعام 2020.

كما جدد السفير الأمريكي خلال اللقاء، دعم الولايات المتحدة لإقليم كوردستان.

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