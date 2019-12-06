الأنبار: تحرير مختطفة إيزيدية بعد أسر دام أعوام

كشفت قيادة شرطة محافظة الانبار، اليوم الخميس، عن تحرير مختطفة إيزيدية من قضاء شنكال (سنجار)، بعد أن تم أسرها وبيعها مراراً من قبل دواعش عرب وأجانب.

وقالت شرطة الأنبار في بيان : «على ضوء المعلومات الواردة من المصادر بوجود (فتاة أجنبية أو غريبة) في إحدى الدور السكنية في قضاء هيت، تم استحصال الموافقات القضائية القانونية الأصولية وتشكيل فريق عمل بإمرة مدير مكافحة إجرام الأنبار وضباطه وبإشراف مباشر من قبل قائد شرطة محافظة الانبار الفريق الحقوقي هادي رزيج كسار».

وأضافت أنه «بعد التقصي وجمع المعلومات تمت مداهمة دار المدعوة (ي.م) وهم من العوائل الإرهابية وتم العثور على الفتاة وكانت تحمل هوية الأحوال المدنية المزورة باسم (م.ح) على أساس أنها من أفراد العائلة، وكان معها كل من المتهمين (ث.أ) و(ع.أ)، أجري التحقيق معهم وتبين بأن الفتاة من الطائفة الإيزيدية وتدعى (ز.أ) من سكنة محافظة نينوى قضاء سنجار قرية (كوجك)، حيث تم خطفها وسبيها من قبل عصابات داعش الإرهابية عند السيطرة على المدينة عام 2014 حيث تم عزل الرجال وقتلهم وخطف وسبي النساء الإيزيديات والتنقل بهن مابين العراق وسوريا، وأخيراً تم الاستقرار في سوريا في منطقة (هجين)».

نتيجة بحث الصور عن إيزيدية الأنبار

وتابع البيان، أن «الفتاة المخطوفة أعلاه تم سبيها وبيعها بين الدواعش من الجنسيات الأجنبية والعربية مقابل ثمن بخس في سوق السبايا، وأخيراً استقرت في دار الإرهابي (س.ا) الملقب (أبو انس) والذي قتل أثناء المعارك، وقد تم تزوير هويتها من قبل المدعوة (ي.م) والتي تعود بصلة قربى للإرهابي المقبور أعلاه حيث تم جلبها من معسكر الهول في سوريا إلى قضاء هيت في العراق».

ولفت البيان إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وتصديق أقوالهم ابتدائياً وقضائياً