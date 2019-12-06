الادعاء الباطل لا يؤخذ به ..حاكم ايران نموذجًا.

نعيم حرب السومري

Thu 12/5/2019 7:22 PM

لم يعد خافيا على طالب الحقيقة اغلب الاشياء في ظل التقدم العلمي والتكنلوجي الهائل وخصوصا في عصر الانترنت الذي كشف لنا الكثير من الادعاءات الباطلة وبين لنا زيف تلك الوجوه التي ادعت المرجعية والقيادة ، ومن المؤكد انك ستعلم ذلك من خلال معرفتك للعالم الحقيقي الذي يجسد علمه وينشره للآخرين لمعرفة الحق واتباعه وتجنب الباطل وادعاءه، ومن تلك الامور التي كشفها لنا المحقق الصرخي الحسني وهي كثيرة وكثيرة جدًا فيما يخص مدعي الاجتهاد والاعلمية حتى بان ذلك الزيف وبشكل واضح وصريح، ولقد اطلعنا على تلك البحوث ودرسناها وبشكل اجمالي فتبين لنا الكثير من تلك الادعاءات انها ليست بحقيقية عبر المنهج العلمي الاستدلالي الواضح والصريح، واخرها وليس اخيرها هي عدم اهلية حاكم ايران للمرجعية والتقليد او ولاية الامر التي يدعي بها وذلك لكونه لا يملك الدليل العلمي الشرعي الاخلاقي الذي يبين وبشكل لا يشوبه الشك على اعلميته واجتهاده، فهو لا يملك البحوث الاصولية والفقهية التي تؤيد قوله على ادعاء ولاية الفقيه وللتأكيد اكثر انشر لكم نص الاستفتاء والاجابة التي تفضل بها المرجع الصرخي (تكثر الأسئلة عن ولاية_الفقيه، والكلام عنها طويل، ويمكن للجميع معرفة معنى الولاية وأصلها من خلال الإطلاع على كتاب الإجتهاد و التقليد من الرسالة العملية، المنهاج الواضح، وأكتفي هنا بإشارات مهمة:

1ـ يشترط في المتصدّي لولاية الفقيه عدة أمور، منها: الإجتهاد، الأعلمية بالفقه وأصوله، العدالة، الحياة، الضبط والإتزان.

2ـ الذي أطمئن له، ان المذكور في السؤال، حاكم ايران، لا يملك أي دليل ولا أثر علمي يدل على اجتهاده فضلا عن أعلميته، قال سبحانه وتعالى{ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ}البقرة111 )) انتهى كلام المحقق الصرخي، ومن هنا نوجه الكلام لكل صاحب عقل ودراية وفطنه ان ينتبه الى كل ادعاء لا يحمل معه الدليل ولو صدر امن اعظم الاسماء الرنانة لان كل ادعاء لا يحتوي على الدليل فهو زائف ويضرب به عرض الحائط.

نعيم حرب السومري