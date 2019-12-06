البرلمان العراقي يمرر قانون مفوضية الانتخابات ويرفع الجلسة للأسبوع القادم

مرر البرلمان العراقي، مساء اليوم الخميس، قانون مفوضية الانتخابات، فيما أجل التصويت على قانون الانتخابات العامة إلى جلسة الأسبوع المقبل.

وصوت البرلمان بالإجماع، على قانون مفوضية الانتخابات، وبعدها رفع جلسته إلى الأسبوع القادم.

وينص القانون الجديد على إحالة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الحالية للتقاعد وكذلك المدراء العامون، وتشكيل مفوضية جديدة.

كما ينص القانون المتكون من 27 فقرة، على أن يكون أعضاء المفوضية من القضاة لا الأحزاب، كما هو معمول به حالياً، كما تضم أيضاً أعضاء من مجلس القضاء في إقليم كوردستان.

وقال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، في مؤتمر صحفي، إن أعضاء مفوضية الانتخابات الجديدة «سيُختارون وفق القرعة».

وصوت المجلس أيضاً على مقترح رئاسة المجلس بإرسال أسماء أعضاء المفوضية الذين تم اختيارهم إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليهم وإصدار مرسوم جمهوري خلال ١٥ يوماً فقط.

جدير بالذكر، أن المجلس عقد مساء اليوم الخميس، جلسته الحادية والعشرون من الفصل التشريعي الحالي برئاسة محمد الحلبوسي وحضور نائبيه حسن الكعبي وبشير الحداد، حيث تضمن جدول أعمال الجلسة التصويت على قانون المفوضية فقط.