السعودية تقصي قطر وتلتحق بالبحرين في نهائي خليجي ٢٤

تأهل المنتخب السعودي للمباراة النهائية لبطولة خليجي 24، وذلك بعد الفوز على منتخب قطر المستضيف بهدف نظيف سجله عبد الله الحمدان في الدقيقة 29.. في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب الجنوب المونديالي .

وبهذه النتيجة سوف يلعب المنتخب السعودي مع البحرين في المباراة النهائية، والتي ستقام مساء يوم الأحد المقبل على ملعب خليفة الدولي .

جاءت المباراة قوية ومثيرة من جانب لاعبي المنتخبين، وحاول كل منتخب أن يحقق الانتصار، والذهاب للنهائي، ونجح الأخضر في حسم الأمر لنفسه والحفاظ على الهدف الذي سجله في الشوط الأول ليذهب لنهائي البطولة .