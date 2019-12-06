القوات العراقية تفكك ثلاثة صواريخ كانت موجهة صوب العاصمة بغداد

عثرت القوات العراقية اليوم على ثلاثة صواريخ كاتيوشا كانت منصوبة بمنطقة سبع البور وموجهة إلى وسط العاصمة بغداد وتمكنت من تفكيكها.

ونقل عن المتحدث باسم قيادة الجيش العراقي اللواء عبد الكريم خلف قوله في تصريح تلفزيوني إن قوات الجيش العراقي عثرت على ثلاثة صواريخ كاتيوشا في أطراف منطقة سبع البور 20 كم شمالي العاصمة بغداد مضيفاً إن القوة الأمنية فككت الصواريخ التي كانت موجهة إلى مناطق وسط بغداد في ذروة التظاهرات لهذا اليوم.

وشهدت العاصمة العراقية بغداد وأربع محافظات وسطى وجنوبية اليوم تدفق الآلاف من العراقيين تنديداً بالتدخلات الأميركية في بلدهم.