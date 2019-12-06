بيـــان فــلـسـطـين

قرر اتحاد الصحفيين العرب البدء فى العمل المشترك مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين للتوجه لمحاكم دولية ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي نحو الصحفيين الفلسطينيين . كما قرر اتحاد الصحفيين العرب خلال اجتماع الأمانة العامة في الرياض إرسال بلاغ رسمي إلى فاتو بنسودة، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، من أجل فتح تحقيق فوري في الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية الخطيرة ضد الصحفيين الفلسطينيين.

يعبر اتحاد الصحفيين العرب عن استنكاره الشديد للاعتداءات والجرائم الإسرائيلية المتكررة ضد الصحفيين الفلسطينيين، والتي كان آخرها إطلاق النار على المصور معاذ عمارنة خلال الشهر الجاري، مما أدى إلى فقدانه البصر في عينه اليسرى. إن معاذ هو الصحفي الفلسطيني الثالث الذي فقد عينه بسبب الاعتداءات الإسرائيلية بعد عطية درويش عام 2019، وأحمد اللوح عام 2014.

وثقت نقابة الصحفيين الفلسطينيين أكثر من 650 اعتداء إسرائيلي ضد الصحفيين الفلسطينيين منذ بداية عام 2019، بما فيها 150 إصابة بالرصاص. وفي عام 2018، أبلغت النقابة عن 813 اعتداءً، بما فيها مقتل الصحفيين ياسر مرتجى وأحمد أبو حسين في قطاع غزة.

إن القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يحمل الرقم 2673 الصادر بتاريخ 9/12/1970 يؤكد على هذه الحماية الدولية للصحفيين في أوقات الحرب، ويدعو الدول الأعضاء لاحترام حقوق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية باعتبار أن الاعتداء عليهم يمثل مخالفة للمواثيق الدولية، وتحديدا معاهدات جنيف الثالثة والرابعة والبروتوكول الأول الملحق بها.

يحث اتحاد الصحفيين العرب ، ونقابة الصحفيين الفلسطينيين ، المجتمع الدولي على اتخاذ الإجراءات المناسبة والفورية لضمان سلامة الصحفيين الفلسطينيين. تحديداً .

1. المديرة العامة لليونسكو لإدانة الاعتداءات الخطيرة على الصحفيين، بما فيها إطلاق النار على معاذ عمارنة؛

2. مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإرسال لجنة تقصى الحقائق إلى فلسطين وإسرائيل للتحقيق في جميع الاعتداءات على الصحفيين.

3. مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير، ديفيد كاي، بالقيام بزيارة رسمية لفلسطين.

4- مقرر الأمم المتحدة الخاص بفلسطين مايكل لينك للتحقيق بالجرائم الإسرائيلية ضد الصحفيين الفلسطينيين وتقديم تقرير لرئيس مجلس حقوق الإنسان وأمين عام الأمم المتحدة وحثهم على اتخاذ قرارات صارمة .