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حراك الجيل الجديد: القضاء في كردستان لا يتمتع بالنزاهة .. ونخشى من ذلك

أكد القيادي في حراك الجيل الجديد محمد رؤوف، الجمعة 6 كانون الاول 2019، أن أحزاب المعارضة في اقليم كردستان لديها خشية كبيرة من تعيين قضاة في المفوضية ينتمون للأحزاب الحاكمة.

وقال رؤوف في حديث “نعلم أن القضاء في الاقليم لا يتمتع بالنزاهة الكافية وأن المفوضية الجديدة ستضم اثنين من المجلس الأعلى للقضاء في كردستان، لذلك نطالب البرلمان العراقي باختيار من يتمتعون بالاستقلالية والنزاهة”.

وأضاف أنه “يجب التدقيق بجميع الأسماء فأن اختيار شخصيات حزبية يعني استمرار عمليات تزوير الانتخابات لصالح الأحزاب الحاكمة وتحديدا الديمقراطي والاتحاد الوطني، مثلما يفعلان في كل انتخابات بسبب استغلال نفوذهما داخل الاقليم رغم الرفض الشعبي الكبير لهم”.

وكان النائب عن تحالف سائرون، علاء الربيعي كشف، عن هيكلية مفوضية الانتخابات، الذي صوت عليه مجلس النواب يوم امس الخميس، مبينا أن المفوضية مكونة من 7 قضاة مستقلين و2 من مجلس شورى الدولة وفق مبدأ القرعة بعيداً عن المحاصصة الحزبية، وجميع القضاة سيكونون مستقلين وبإشراف الامم المتحدة.

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