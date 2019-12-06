حساب مقرب من الصدر ينشر استطلاعاً بشأن ’’الاضراب’’ عن الدوام الرسمي

نشر “صالح محمد العراقي” الحساب المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة 6 كانون الاول 2019، استطلاعاً بشأن ’’الاضراب’’ عن الدوام الرسمي.
وكتب في استطلاع الرأي المكون من خيارين (ماكو دوام ماكو وطن) و(ماكو وطن ماكو دوام).
نشر “صالح محمد العراقي” الحساب المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة 6 كانون الاول 2019، استطلاعاً بشأن ’’الاضراب’’ عن الدوام الرسمي.
وكتب في استطلاع الرأي المكون من خيارين (ماكو دوام ماكو وطن) و(ماكو وطن ماكو دوام).
By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.