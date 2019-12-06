حساب مقرب من الصدر ينشر استطلاعاً بشأن ’’الاضراب’’ عن الدوام الرسمي

نشر “صالح محمد العراقي” الحساب المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة 6 كانون الاول 2019، استطلاعاً بشأن ’’الاضراب’’ عن الدوام الرسمي.

وكتب في استطلاع الرأي المكون من خيارين (ماكو دوام ماكو وطن) و(ماكو وطن ماكو دوام).