Posted on by

حكومة اقليم كوردستان تدعو بغداد الى التعامل مع البيشمركة بشكل مباشر

دعت حكومة اقليم كوردستان يوم الخميس الحكومة الاتحادية في بغداد الى التعامل مع قوات البيشمركة بشكل مباشر في توفير مستحقاتها المالية ومستلزماتها باعتبارها جزءا من المنظومة الدفاعية في البلاد.

وقال رئيس ديوان مجلس وزراء الاقليم صباح في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير المالية آوات شيخ جناب، وسكرتير مجلس وزراء الاقليم امانج رحيم ان استراتيجية المفاوضات مع بغداد كانت تهدف الى ضرورة التعامل مع كوردستان كإقليم وليس كمحافظة.

واشار الى انه سيتم تشكيل لجنة مالية بين اربيل وبغداد وفقا لما تمخضت عنه المفاوضات الاخيرة.

واضاف ان اقليم كوردستان سيشترك في اعداد الموازنة المالية الاتحادية لعام 2020 ، مؤكدا ان حقوق و واجبات اربيل وبغداد ستكون محفوظة في موازنة العام المقبل.

واشار صباح الى انه طلبنا من بغداد بان تتعامل بشكل مباشر مع البيشمركة، مؤكدا ان قوات البيشمركة جزء من المنظومة الدفاعية للعراق.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close