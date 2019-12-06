حكومة اقليم كوردستان تدعو بغداد الى التعامل مع البيشمركة بشكل مباشر

دعت حكومة اقليم كوردستان يوم الخميس الحكومة الاتحادية في بغداد الى التعامل مع قوات البيشمركة بشكل مباشر في توفير مستحقاتها المالية ومستلزماتها باعتبارها جزءا من المنظومة الدفاعية في البلاد.

وقال رئيس ديوان مجلس وزراء الاقليم صباح في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير المالية آوات شيخ جناب، وسكرتير مجلس وزراء الاقليم امانج رحيم ان استراتيجية المفاوضات مع بغداد كانت تهدف الى ضرورة التعامل مع كوردستان كإقليم وليس كمحافظة.

واشار الى انه سيتم تشكيل لجنة مالية بين اربيل وبغداد وفقا لما تمخضت عنه المفاوضات الاخيرة.

واضاف ان اقليم كوردستان سيشترك في اعداد الموازنة المالية الاتحادية لعام 2020 ، مؤكدا ان حقوق و واجبات اربيل وبغداد ستكون محفوظة في موازنة العام المقبل.

واشار صباح الى انه طلبنا من بغداد بان تتعامل بشكل مباشر مع البيشمركة، مؤكدا ان قوات البيشمركة جزء من المنظومة الدفاعية للعراق.