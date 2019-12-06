حكومة اقليم كوردستان: سنسهم في زيادة الايرادات المالية للعراق

اكد سكرتير مجلس وزراء اقليم كوردستان امانج رحيم يوم الخميس ان الاقليم سيسهم في رفع الايرادات المالية للعراق وفق الاتفاق الذي توصل اليه مع الحكومة الاتحادية حول الموازنة والنفط.

وقال رحيم في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير المالية آوات شيخ جناب، ورئيس ديوان مجلس وزراء الاقليم اوميد صباح ان الموازنة المالية الاتحادية لعام 2020 لا تزال في طور التشريع

واضاف ان اقليم كوردستان سيسهم في زيادة الايرادات المالية للعراق وفق الاتفاق الذي توصلنا اليه مع بغداد، مؤكدا ان الاتفاق الاخير يصب في مصلحة الجانبين.

واردف رحيم بالقول ان “العراق اقترض 62 مليار دولار وجزء من تلك الديون لا علاقة له باقليم كوردستان”.

واشار الى ان الاقليم سيزود بغداد بمعلومات حول ديون كوردستان، مشيرا الى ان ديون الاقليم سيتم تثبيتها في الموازنة المالية للعام المقبل.

وتابع رحيم ان هناك تفهما بين اربيل وبغداد حول الديون.