د. إياد علاوي يؤكد ان العراق يمر بمرحلة خطيرة وحرجة ويحدد ثلاث مراحل لتجاوزها

اكد زعيم ائتلاف الوطنية الدكتور اياد علاوي ان العراق يمر اليوم بمرحلة حرجة وخطيرة ثلاث مراحل ينبغي تجاوزها الاولى بانقاذ البلاد مما هي فيه الان والثانية تشكيل حكومة مؤقتة بمهام مؤقتة فيما اوضح ان المرحلة الثالثة ترتبط باستقرار العراق.

واضاف سيادته خلال استقباله كلاً على حدة, سفيري فرنسا وكندا لدى العراق, ان الوضع المحرج التي يعيشه العراق اليوم يتطلب من الجميع الانحياز الى الخيار الوطني والمصلحة العليا والتجرد عن كل ما هو دون ذلك, موضحا ان موقف الجماهير كان واضحا في رفض اي شكل من اشكال التدخل في الشأن الداخلي العراقي.

وفيما يخص التدخلات الخارجية التي عقدت الاوضاع في العراق شدد الدكتور علاوي على ضرورة تفعيل دور الامم المتحدة وجامعة الدول العربية لوضع حد لتلك التدخلات وتأمين البلاد من المشاكل.

الدكتور اياد علاوي أكد خلال تلك اللقاءات ضرورة ان يتحمل مجلس النواب مسؤولياته كاملة في تشريع قانون انتخابات منصف وعادل يضمن فرصاً متساوية للجميع, بالإضافة الى اختيار مفوضية انتخابات وفق اسس واليات ترسخ استقلاليتها, لافتا الى ان اي جهد لدعم واسناد العراق ينبغي ان ينصب في هذا الاطار.

المكتب الاعلامي لائتلاف الوطنية

5 كانون اول 2019