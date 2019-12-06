سيادة المطران عطا الله حنا : ” نوجه التحية لذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاعاقة “

القدس – وجه سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس صباح اليوم التحية لكافة ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاعاقة وقال سيادته بأن شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة انما هي شريحة مهمة من مجتمعنا ويجب ان يقدم لهؤلاء كل ما يحتاجونه من عون ومساعدة وان تقدم لهم كل المتطلبات اللازمة من اجل اندماجهم الطبيعي في المجتمع ولكي تكون لهم اسهاماتهم وبصماتهم في خدمة هذا الوطن .

يجب العمل على دعم ومساندة الاشخاص ذوي الاعاقة في فلسطين وبعضهم هو معاق بسبب الرصاصات الاحتلالية الغادرة ويجب العمل على تعديل كافة القوانين بما يتناسب وحقوق ذوي الاعاقة الذين يحق لهم ان يعيشوا حياتهم الطبيعية وان يتمكنوا من الوصول الى اي مكان واحترام خصوصيتهم .

ان مناسبة اليوم العالمي لذوي الاعاقة ما هي الا تذكير بوجود شريحة واسعة من الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لهم الحق في العيش الكريم .

وقد جاءت كلمات سيادة المطران هذه لدى استقباله عددا من ذوي الاحتياجات الخاصة في كنيسة القيامة والذين يقومون اليوم بجولة في مدينة القدس بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاعاقة حيث تحدث سيادة المطران واياهم عن واقع مدينة القدس وما تتعرض له مقدساتنا واوقافنا الاسلامية والمسيحية كما وجه تحية خاصة وكلمة ترحيب لذوي الاحتياجات الخاصة الذين هم اخوتنا وابناءنا وفلذات اكبادنا ومن واجبنا ان نكون الى جانبهم في كافة الظروف .