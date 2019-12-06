سُقُوطُ الطَّوَاغِيتِ

بقلم: د. منير موسى

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حَلِيلَاتُكُمْ قَادَتْ زِمَامَ الْمُلْكِ

بِخُيَلَاءَ طَائِشَةٍ،

وَأُغْرِقَتْ فِي الرِّيَاشِ

وَالْبَذْخِ وَالتَّرَفِ

يَا أَقْيَالَ يَعْرُبِ

*

عِزٌ وَخَزٌّ، شَنَارٌ وَغَارٌ

وَمَا لَمْ يُسَطَّرْ

فِي خَوَافِي الْكُتُبِ

*

أَعْمًى هُوَ حُبُّ الْعَشِيقَاتِ

مُغْدَقَاتٍ بِالْخَرَزِ الْمَنْظُومِ

مِنَ الْعَقِيقِ

وَحُرِّ الْجَوَاهِرِ

مِنْ رَشْحِ عَرَقِ الْكَادِحِينَ

الْمُتَصَبِّبِ

*

حَقًّا اسْتَبْدَدْتُمُ

عَلَى الرَّاسِفِينَ بِالْهَوَانِ

أَسْنِيَاءَ مُسْتَأْثِرِينَ

بِالنَّفِيسِ وَلَامِعِ الْيَشْبِ

*

لِكُلٍّ مَخَالِبُ النَّسْرِ

السَّاكِنِ قِمَّةَ الطُغْيَانِ

مُطْلَقَ الْعِنَانِ

مَأْسُورًا بِجَيْشِهِ اللَجِبِ

*

اِسْتَصْغَرْتُمُ الْبَائِسِينَ

بِالْبُهْتَانِ

مُسْتَعْدِينَ عَلَى حِرْمَانِهِمْ

عَوَادِيَ الْحِقَبِ

*

تُلَوِّحُونَ لِلشُّعُوبِ بِغِبْطَةٍ،

لَا مَغْبُوطِينَ بِهَا،

وَحُرِمَ النُّورَ أَحْرَارٌ

بِزَجِّهِمْ فِي سَرَادِيبِ

الْغَيْهَبِ

*

تَجَاوَزَ النَّاسُ بِكُمْ

حَدَّ إِعْوَازِهِمْ،

وَسَجَنْتُمْ شَذَا مُتَيَّمِ

الْأَوْطَانِ الْمُهَذَّبِ

*

دَامِعَةٌ هِيَ الْعَصَافِيرُ

عَلَى الْخَضْرَاءِ

وَنَشَاوَى بِالضَّيْمِ أَنْتُمْ

حَالِمِينَ بِغَانِيَاتِ الْقُصُورِ

الْمُشَنْشَلَاتِ بِالذَّهَبِ

*

أَعْدَاءُ نِبْرَاسِ حَقِّ الْخَلِيقَةِ

إِذَا صَحَتْ قُطْعَانُكُمْ

مِنْ تَخْدِيرِهَا،

قُلْتُمْ:

وَيْلٌ لَكُمْ مِنَ الشَّغَبِ!

*

رَمْزُ الاِسْتِبْدَادِ

تُحَكِّمُ بِهِ الْأَغْلَالَا

سَوَافِي الشَّرْقِ

وَإِعْصَارُ خِضَمِّ الدُّولَارِ

مِنَ الْغَرْبِ

*

وَأَجْهَشَ بَهَاءُ النَّهَارِ،

غَاضَتْ يَنَابِيعُ الْحُبُورِ،

وَاتُّهِمَ الْمَحْرُومُونَ الْمُعْدَمُونَ

فِي مَغْمُورِيَّةِ النَّسَبِ

*

نَفَشَ الْغَطَارِيسُ دَاكِنَ رِيشِهِمْ،

وَأَيْقَظُوا نَزْوَةَ ذِئَابِ الْفِتَنِ

وَحَنَاجِرُ الْحُرِّيَّةِ لَاشَتْهُمُ

حُفَاةً، شَمَّرُوا لِلْهَرَبِ

*

أيْنَ مَكَادِيسُ الصُّرُوحِ

غِنْوَاتُ الْقِيَانِ

وَمَحْظِيَّاتُ الْمَلِيكِ؟

أَلَا عَلَى جِلْدِهِ

يَخَافُ كُلُّ مُتَجَبِّرٍ

رِعْدِيدٍ

وَمُتَنَمْرِدٍ مُغْتَصِبِ؟

*

وَغَرْثَى الْأَرْضِ وَمضْطَهَدُوهَا

سَيُفَصِّلُونَ بُرُودَهَمْ

مِنْ صَدْحِ فَجْرِ هَزَارِ

النَّهَارِ الْمُسْتَعْذَبِ

*

وَيُجَارُونَ الرِّيَاحَ مُكَفْكِفِينَ

رَاقِئِينَ دُمُوعَ طِفْلٍ

هَائِمٍ مُلْتَاحٍ

لِلْحَنَانِ خَمِيصِ الْبَطْنِ

مِنَ السَّغَبِ

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