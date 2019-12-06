Posted on by

طعن 20 متظاهراً في ساحة التحرير وسط بغداد

تعرض عدد من المتظاهرين العراقيين، مساء اليوم الخميس، للطعن في ساحة التحرير وسط بغداد.

وقالت مصادر طبية، إن 20 من محتجي ساحة التحرير وسط بغداد تعرضوا للطعن من قبل عناصر «مندسة» افتعلت شجارات.

وتحدث نشطاء في التظاهرات عن دخول مجموعة أشخاص يحملون السلاح الأبيض إلى صفوف المحتجين وشروعهم في طعن مجموعة من المتظاهرين في الساحة.

وأكد أحد الأطباء المسعفين في ساحة التحرير وصول محتجين للعلاج أصيبوا بطعنات في منطقة الظهر، ووصف حالات بعضهم بـ «الخطيرة».

وقال، إن مئات الأشخاص دخلوا إلى ساحة التحرير وهم يرددون عبارات مدوية، وعند الاستفسار عن هويتهم أو الجهة التي يمثلونها تعرض المستفسرون للطعن على أيديهم.

وأضاف، أن «الطعنات أغلبها قاتلة، أي لم تكن للتخويف أو الدفاع عن النفس أو الشجار».

وأصيب 13 شخصا على الأقل، مساء الأربعاء، خلال تجدد الاشتباكات في مدينة كربلاء جنوب العراق حيث قامت العناصر الأمنية باستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين حاولوا اقتحام مقر الحكومة المحلية.

كما أصيب 18 شخصاً أول أمس خلال مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close