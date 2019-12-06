طعن 20 متظاهراً في ساحة التحرير وسط بغداد

تعرض عدد من المتظاهرين العراقيين، مساء اليوم الخميس، للطعن في ساحة التحرير وسط بغداد.

وقالت مصادر طبية، إن 20 من محتجي ساحة التحرير وسط بغداد تعرضوا للطعن من قبل عناصر «مندسة» افتعلت شجارات.

وتحدث نشطاء في التظاهرات عن دخول مجموعة أشخاص يحملون السلاح الأبيض إلى صفوف المحتجين وشروعهم في طعن مجموعة من المتظاهرين في الساحة.

وأكد أحد الأطباء المسعفين في ساحة التحرير وصول محتجين للعلاج أصيبوا بطعنات في منطقة الظهر، ووصف حالات بعضهم بـ «الخطيرة».

وقال، إن مئات الأشخاص دخلوا إلى ساحة التحرير وهم يرددون عبارات مدوية، وعند الاستفسار عن هويتهم أو الجهة التي يمثلونها تعرض المستفسرون للطعن على أيديهم.

وأضاف، أن «الطعنات أغلبها قاتلة، أي لم تكن للتخويف أو الدفاع عن النفس أو الشجار».

وأصيب 13 شخصا على الأقل، مساء الأربعاء، خلال تجدد الاشتباكات في مدينة كربلاء جنوب العراق حيث قامت العناصر الأمنية باستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين حاولوا اقتحام مقر الحكومة المحلية.

كما أصيب 18 شخصاً أول أمس خلال مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن.