كلية الهندسة في جامعة ديالى تمنع كادر قناة دجلة من الدخول

٢٠١٩/١٢/٦

رفض عميد كلية الهندسة في جامعة ديالى على لفته السماح لكادر قناة دجلة الدخول إلى حرم الجامعة لتغطية سوق خيري أقامه طلابها لدعم التظاهرات.

مراسل قناة دجلة احمد ابراهيم قال لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق انه ” ومصور القناة حصلا على موافقة من اعلام كلية الهندسة لتغطية السوق الخيري داخل الجامعة لكن عميد الكلية علي لفته رفض دخول الكادر وتغطية الحدث”.

وتابع احمد انه”وبعد رفض العميد لنا بالدخول تم الاتصال بمسؤول اعلام الجامعة للسماح لهم بالتغطية وبقي الكادر بانتظار الموافقة لوقت طويل ولم يحصلوا على اذن الدخول للحرم”.

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق تدين منع الصحفيين وعرقلة الوصول الى مواقع الأحداث لتغطيتها، وتعد ذلك انتهاكا لحرية الصحافة المكفولة دستوريا، وخرق لقانون العمل الصحفي في العراق.

وتطالب الجمعية العاملين في المؤسسات كافة والجهات المعنية بإبداء المرونة واتاحة الفرص للصحفين لتغطية النشاطات التي تقام بداخلها.