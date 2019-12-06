كوردستان تتعهد باجراءات “صارمة” لمنع السحر والشعوذة

اعلنت وزارة الداخلية في اقليم كوردستان، انها ستتخذ اجراءات “صارمة” بحق السحرة والمشعوذين في الاقليم.

وذكر بيان لوزارة داخلية اقليم كوردستان ان “وزارتي الداخلية والاوقاف متوافقتان بشأن اتخاذ كافة الاجراءات لمنع ظاهرة الدجل والسحر والشعوذة في اقليم كوردستان”.

وأضاف ان “بعض الاشخاص وبعيداً عن قيم المجتمع الاسلامي، يستغلون عواطف الناس لمصالح شخصية”، مبيناً ان “وزارة الداخلية اخطرت شرطة الاقليم لاتخاذ اجراءات صارمة والقيام بما يلزم لمنع هذه الظاهرة”.

ويعزو مختصون انتشار السحر والشعوذة الى الترويج والإعلانات في مواقع التواصل الإجتماعي وأحياناً من خلال القنوات التلفزيونية.