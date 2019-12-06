لجنة الصحة والبيئة تناقش مع وزير الصحة مخصصات الخطورة للإدارين في الوزارة ورفع الحيف عنهم

استضافت لجنة الصحة والبيئة برئاسة النائب الدكتور قتيبة الجبوري وزير الصحة الدكتور جعفر صادق علاوي ووكلاء الوزارة وعددا من المدراء العامين، بحضور رئيس لجنة النزاهة وعدد من اعضائها، لمناقشة خطط الوزارة وسبل تقديم الخدمات الصحية.

وجرى خلال اللقاء استعراض برامج الوزارة فيما يخص اللقاحات وآليات توزيعها وحملات اللقاح الاضافية، اذ استمعت اللجنة الى شرح مفصل حول دراسة الجودة والمنشأ والعقود المبرمة ومخزون الوزارة من هذه اللقاحات، كما تمت مناقشة اكمال التصويت على فقرات قانون الضمان الصحي في الجلسة القادمة وكذلك مناقشة موضوع مخصصات الخطورة للإداريين في وزارة الصحة ورفع الحيف عنهم، وطلب الجبوري من السيد الوزير والسادة الوكلاء الإسراع باكمال الاجراءات الخاصة بتعيين خريجي قسم هندسة تقنيات الأجهزة الطبية والاختصاصات الاخرى بعد ان تمت اجراءات تعيينهم مع وزارة المالية .

كما تمت مناقشة سبل توفير الادوية والمستلزمات الطبية ومبالغها المخصصة والمصروفة، فضلا عن تطوير الخدمات الصحية في بعض المحافظات، والاسراع باستكمال المشاريع الصحية وفي مقدمتها المستشفيات في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.