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مالية اقليم كوردستان تعلن تسليم 250 الف برميل من النفط الى بغداد

اعلن وزير المالية في حكومة اقليم كوردستان آوات شيخ جناب يوم الخميس عن تسليم الحكومة الاتحادية في بغداد 250 الف برميل من النفط الخام يوميا

وقال شيخ جناب في مؤتمر صحفي عقده مشترك عقد مع سكرتير مجلس وزراء الاقليم آمانج رحيم، ورئيس ديوان مجلس وزراء الاقليم اوميد صباح انه “قررنا تسليم بغداد 250 الف برميل من النفط يوميا”.

واضاف انه “اتفقنا على صيغة بشأن دفع القروض”، مردفا بالقول ان “اغلب مطالب الكورد تم تثبيتها”.

واشار الى انه “توصلنا الى اتفاق مع بغداد بشان الميزانية والنفط”، لافتا الى انه “تقليل حصة اقليم كوردستان في الموازنة المالية كان قرارا سياسيا للاسف”.

واردف الوزير ان “مفاوضاتنا هذه المرة مع بغداد كانت ناجحة”، مشددا على انه “اذا بغداد التزمت بالاتفاق فلن تبقى هناك اية مشاكل بشان دفع رواتب الموظفين”.

وتابع ان “الكرة الان في ملعب البرلمان العراقي بما يخص الموازنة”، مؤكدا ان اقليم كوردستان سيلتزم بالاتفاق الذي توصلنا اليه مع بغداد.

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