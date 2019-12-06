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مالية كوردستان تعلن البدء بتوزيع رواتب ايلول الاسبوع المقبل

اعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، الخميس، عن البدء بتوزيع رواتب موظفي الاقليم اعتبارا من الاسبوع المقبل.
وقال مصدر في الوزارة ان يوم الاحد المقبل 8 / 12 / 2019 سيشهد بداية توزيع رواتب شهر ايلول 2019 لديوان وزارة البيشمركة والالوية التابعة للوزارة.
واضاف المصدر ان عملية التوزيع ستستمر بعد ذلك وفقا للجدول المحدد لجميع الدوائر والمؤسسات الحكومية.

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