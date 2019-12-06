محلل سياسي: البنوك العراقية الحكومية ملزمة بالعقوبات الأمريكية على قادة الميليشيات

أكد المحلل السياسي واثق الهاشمي، اليوم الجمعة، أن العقوبات الأمريكية بحق (قيس الخزعلي، ليث الخزعلي، حسين فالح اللامي، خميس الخنجر) سوف تلتزم بها البنوك العراقية الحكومية، لأن لديها اتفاقات مع وزارة الخزانة الأمريكية.

وأوضح الهاشمي أن «العقوبات سوف تطال أموال هذه الشخصيات في أي دولة لديها اتفاقات مع وزارة الخزانة الأمريكية وسوف تعيد تحريك أرصدة هذه الشخصيات».

مبيناً بأن «هذه العقوبات تعني بالضرورة منع هذه الشخصيات من الحصول على فيزا الدخول إلى الأراضي الأمريكية».

وكانت وزارة الخزانة الأميركية، قد فرضت اليوم، عقوبات على كل من: ليث الخزعلي وقيس الخزعلي، والأخير هو زعيم ميليشيات عصائب أهل الحق العراقية المرتبطة بإيران، وشقيقه ليث هو أحد زعماء الميليشيا أيضا.

كما شملت العقوبات حسين فالح اللامي، مسؤول الأمن في قوات الحشد الشعبي، التي تضم فصائل مسلحة وتهيمن عليها أيضاً جماعات تدعمها إيران، منها عصائب أهل الحق.

وامتدت العقوبات الأميركية إلى خميس العيساوي، وهو رجل أعمال عراقي تورط في ملفات فساد ودفع رشاوى لمسؤولين حكوميين في العراق.