مصرف الرافدين يعلن استعداده تمويل الشركات الاستثمارية والمستثمرين في العراق

اعلن مصرف الرافدين عن استعداده لتمويل الشركات الاستثمارية والمستثمرين الذين يرومون القيام ببناء مجمعات سكنية او مراكز تجارية وأنشطة استثمارية اخرى تساهم في دعم الاقتصاد في البلاد.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان اليوم ان على المستثمرين والشركات الراغبين بالحصول على التمويل والتسويق المالي لهم زيارة المصرف للاطلاع على شروط منح القروض خدمة للصالح العام .

واشار البيان الى ان المجمعات السكنية التي تم تمويلها وتسويقها لغرض بناء مساكن للمواطنين هي ( مجمع ديوان السكني في الموصل – مجمع لؤلؤة ساوة في المثنى – مجمع الكوثر السكني في بابل – مجمع الون السكني في جلولاء – مجمع باب الناصرية السكني في الناصرية – مجمع مدينة السلام في النجف الاشرف – مجمع ارض بابل السكني في بابل – مجمع جبل عامل السكني في الديوانية – مجمع الأمل السكني في البصرة – مجمع اسكان الدوحة في المثنى – مجمع الزقورة السكني في الناصرية – مجمع العزيز السكني في الناصرية – مجمع النزاهة السكني في الناصرية – مجمع بيسان السكني في الناصرية.