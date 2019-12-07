أسطورة برشلونة: رونالدو ظلم في سباق البالون دور وغيابه ليس أزمة

وفك ميسي بفوزه بالجائزة الاشتباك مع رونالدو، في عدد مرات الفوز بالجائزة بعدما تجاوز الدون البرتغالي بلقب واحد، وسبق لرونالدو الفوز بالجائزة 5 مرات، منها 4 رفقة ريال مدريد الإسباني، ومرة واحدة مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في 2008.

وحل رونالدو في التصويت على جائزة البالون دور في العام الجاري في المركز الثالث، خلف ميسي ثم المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، ليثار لغط كبير حول ترتيب رونالدو وأحقيته في الفوز بالجائزة هذا العام، لاسيما في ظل التسريبات التي خرجت منذ نحو شهر، وكشفت عن أنه يتصدر سباق التصويت للفوز بالبالون دور 2019.

وأدلى أسطورة نادي برشلونة السابق، الموهوب البرازيلي ريفالدو بتصريحات الأربعاء، حول أحقية ميسي بالجائزة، وتواجد رونالدو في المركز الثالث.

ريفالدو: رونالدو كان يستحق الفوز بالمركز الثاني في الكرة الذهبية

وأعرب ريفالدو، عن أنه يرى من الظلم عدم تواجد رونالدو في المركز الثاني لترتيب التصويت على الجائزة خلف ميسي، مؤكدا أنه أحق من الهولندي فان دايك.

وقال ريفالدو: «رونالدو كان يستحق الفوز بالمركز الثاني، وليس فان دايك، لا شك ان الهولندي مدافع عظيم، ولكن سحر كرة القدم وروعتها وإثارتها يأتي من الأهداف المبدعة والمراوغات الساحرة، واللحظات الجميلة والمميزة التي يمنحها لاعبو الهجوم لهذه اللعبة».

وقلل ريفالدو، من أهمية غياب رونالدو، عن حفل الكرة الذهبية الذي أقيم في باريس، مؤكداً أن الأمر يراعى عادياً، ولا يستحق كل الضجة المثارة من حوله، وأضاف الساحر البرازيلي السابق: «غيابه ليس شيئًا جديدًا، وحتى ميسي فعل هذا الأمر في العام الماضي، حين لم يكن فائزًا، ولا أرى الأمر يتعلق بقلة احترام، إننا حتى لا نعرف سببًا لغيابه».

وغاب رونالدو عن حفل البالون دور، حيث تواجد في نفس الوقت في مدينة ميلانو، في حفل الكالتشيو السنوي الذي توج خلاله بلقب أفضل لاعب في الدوري الإيطالي عن عام 2019، خلال موسمه الأول مع «السيدة العجوز».